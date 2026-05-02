Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Почти 36% жителей Уральского федерального округа за последний год проходили онлайн-курсы сами или отправляли на них детей. В среднем они готовы тратить на обучение в интернете 7 671 рубль в месяц, сообщили в Авито со ссылкой на опрос 10 тысяч респондентов по стране.Главной целью онлайн-обучения остаётся получение новых профессиональных навыков – об этом заявили 43% опрошенных. Ещё 34% проходят курсы для повышения квалификации, а 29% – ради хобби и личного развития. При этом 19% респондентов сообщили, что их дети занимаются онлайн для дополнительного образования или подготовки к экзаменам, ещё 11% – чтобы подтянуть школьные оценки.При выборе курсов пользователи в первую очередь смотрят на цену – этот фактор назвали 37% участников опроса. Также важны удобный формат и расписание (35%) и понятная программа обучения (36%). Чуть реже обращают внимание на квалификацию преподавателя (30%) и индивидуальный подход (18%).Более половины опрошенных (59%) рассчитывают тратить на онлайн-курсы не более 5 тысяч рублей в месяц. Около 20% готовы платить до 10 тысяч рублей. При этом мужчины, как уточнили в компании, закладывают на обучение в среднем 8 600 рублей, женщины – около 7 100 рублей.Реклама играет заметную роль при выборе курсов: 79% респондентов признали, что она влияет на решение, а для 27% становится одним из ключевых факторов. Наиболее эффективными площадками пользователи называют сайты объявлений и маркетплейсы, поисковые системы и социальные сети.В Авито отмечают, что рынок онлайн-образования становится более конкурентным, а пользователи всё чаще выбирают гибкие форматы обучения – например, сочетание записанных уроков и работы с преподавателем.Мероприятие для возрастной категории 18+