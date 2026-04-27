В Ельцин-центре готовят кинопрограмму ко Дню Победы
Кадр из фильма «Восхождение»
Программа кинопоказов, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подготовлена Ельцин-центром. На протяжении двух дней — 8 и 9 мая — зрителям предложат посмотреть военные ленты выдающихся советских режиссёров.
В «победной» киноафише представлены работы Марлена Хуциева, Элема Климова, Андрея Смирнова, Михаила Калатозова и Ларисы Шепитько. Все сеансы будут бесплатными (однако организаторы просят предварительно зарегистрироваться на каждый отдельный фильм).
Первый показ состоится 8 мая в 16.30 — зрителям представят драму «Был месяц май». Действие картины разворачивается в одной из немецких деревень, где останавливаются советские солдаты. Там им предстоит столкнуться с отголосками войны, осознать хрупкость мира и встретиться с местными жителями. В тот же день, 8 мая, на 19.00 запланирован показ фильма Элема Климова «Иди и смотри». В центре этой страшной картины — белорусский мальчик, ставший свидетелем фашистской карательной акции. За два дня экранного времени главный герой из жизнерадостного подростка превращается в седого старика.
На 9 мая организаторы подготовили сразу три киноленты. В 14.00 начнётся показ всенародно любимого «Белорусского вокзала» Андрея Смирнова. Фильм рассказывает о встрече бывших однополчан спустя 25 лет после окончания войны. Герои собираются, чтобы почтить память своего боевого товарища, и пережитые ужасы вспыхивают в их сердцах с новой силой. В 16.00 зрители увидят оскароносную картину Михаила Калатозова «Летят журавли». Это история о верности и предательстве, о том, как война безжалостно вторгается в судьбы влюблённых Бориса и Вероники, разлучая их.
Завершит программу 9 мая в 18.00 фильм Ларисы Шепитько «Восхождение». Картина повествует о двух советских солдатах, оказавшихся в немецком плену. Зрители станут свидетелями их тяжёлых испытаний, компромиссов и того самого выбора, который навсегда определит судьбы каждого. Для екатеринбуржцев этот фильм особенный ещё и потому, что в главной роли снялся Борис Плотников, который свой творческий путь начинал в местном Театре юного зрителя. Мероприятие для возрастной категории 18+
