Свердловские школьники завоевали 9 побед и 54 призовых места на Всероссийской олимпиаде

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области подвели итоги участия школьников во Всероссийской олимпиаде – регион получил 9 победителей и 54 призёра.Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в финалах участвовали 152 ученика – это самая многочисленная команда региона за последние пять лет. Школьники представляли область в 24 дисциплинах.Самым популярным предметом стала информатика – в ней выступили 38 участников. Также среди лидеров по числу школьников оказались русский язык и физика.Шесть учащихся добились результатов сразу по нескольким предметам. Наиболее высокий результат показала 11-классница екатеринбургской школы №181 Дарья Шаромова – она стала победителем по литературе и призёром по русскому языку.По данным региональных властей, результаты Всероссийской олимпиады школьников учитываются при поступлении в вузы. Победители и призёры заключительного этапа получают право поступить на бюджет без вступительных экзаменов.В регионе также предусмотрены выплаты: победители и призёры получают губернаторские премии в размере 100 и 70 тысяч рублей соответственно. Мероприятие для возрастной категории 18+