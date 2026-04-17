Тигр в зоопарке разрешил бездомному коту регулярно воровать у него еду

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.57 Воскресенье, 26 апреля 2026
Фото: It's My City
«Миру мур, котики! Расскажу вам удивительные и забавные истории о солидарности рыжих котов, спасении мишек, о шпице, который обошёл овчарок и стал полицейским, и других приключениях уходящей недели. Садитесь поудобнее.

Сесть поудобнее и, тем более, встать в своей тесной клетке до недавнего времени не мог бедный медведь Степан, за судьбой которого на днях наблюдала вся страна. Взрослый бурый хищник ютился в неподходящей по размеру будке в челябинском Троицке. Десять лет он жил в условиях, которые нельзя назвать благополучными. Бывший “хозяин”, предприниматель, как пишут в СМИ, “с начала прошлого года не подает о себе вестей”. За мишкой некоторое время ухаживала местная жительница, но вскоре поняла, что не справляется. К спасению Стёпы подключились активисты, волонтёры, сотрудники зоопарков, Росприроднадзор и правоохранители. И благодаря огласке и совместным оперативным усилиям (ой, как чиновник лапой пишу, надо исправляться) буквально за неделю для мишки подготовили новый дом — просторный вольер на территории нацпарка Зюраткуль. С бассейном! “Его разместили в просторных «апартаментах», где есть личный бассейн, берлога-опочивальня с сеновалом, много места для прогулок и игр. А ещё — новые соседи: бурые медведи Андрей и Степан Старший”, — пишут на странице медведя в ВК (да, теперь у него есть своя страница и уже почти 3 тысячи подписчиков!). Пишут, что Степан заново учится жить и радоваться жизни. Каждый день за ним следят специалисты и предлагают разные полезные вкусняшки. Например, сегодня на обед Степану были предложены горбуша, яблоки и брусника, что он с удовольствием слопал. А вот от моркови и каши отказался. Наверное, “выбросил в пропасть”.

Ещё одна медвежья история произошла на днях в Свердловской области. К трем малюткам медвежатам, которых в марте подкинули в центр реабилитации диких животных “Альфа”, приехал
Джефф Монсон, боец смешанных единоборств. Об этом в своем телеграм-канале рассказал основатель центра Кирилл Потапов, который дружит со спортсменом. Кс-кстати, одного мишутку он назвал в честь бойца — Джеффом-младшим. Двух других малышей зовут Потапыч и Флора. Судя по опубликованным кадрам, малыши окружили бойца и “повалили” на землю, ворча, облизывая и обнюхивая, применив тем самым обезоруживающую тактику. Сопротивление было бесполезным. Автор поста говорит, что медвежата “похитили” Монсона и, видимо, навсегда завоевали его сердце. Как предполагают подписчики, оставшиеся сиротами мишутки просто приняли Джеффа Монсона за “маму”.

К сожалению, истории про медвежат, которые по разным причинам остаются без мамы, — не редкость. Ещё одна душепищательная история спасения произошла на днях в Северной Осетии. На окраине поселка, в нежилой его части, местные жители увидели одинокого гималайского медвежонка. Точнее, услышали. “Люди услышали истошные крики ребёнка (медвежата кричат как дети). Увидев, все были в шоке — крошечный медвежонок, размером с тапочек, совсем один…”, — рассказали в телеграм-канале парка “Земля прайда”. Именно с этим центром, который находится в Московской области, связались волонтеры, чтобы помочь мишке. Медвежонок хоть и был и напуган, но доверился волонтёру и пошел за ним. Правда, вскоре потерял его из виду и свалился в холодную реку, но, к счастью, был спасен. Тем временем за малышом выдвинулись из столицы. Ему предстояла долгая дорога, обследования, лечение… Выяснилось, что медвежонок — девочка, её назвали Дынька. “Хоть она и выглядит милой и пушистой булочкой, друзья, вы даже не представляете, насколько она истощена”, — писали в канале парка. Первое время Дынька привыкала и ночами не переставала реветь. Сотрудники не отходили от нее. И тогда в парке решили, что у малышки должен быть друг. Дыньку познакомили с щенком кавказской овчарки (кс-кстати, вылитый медведь!), который живёт в парке и готовится стать охранником. А зовут его Арбузик. Медведица приняла его сначала с недоумением (“что это вы мне принесли такое лохматое?”), потом на всякий случай спряталась за спиной волонтёра, а потом стала понемногу проявлять интерес к соседу. “Мы очень надеемся, что Дынька благодаря своему другу наконец-то начнет стабилизироваться, а также поймет, что теперь она не одна в этом огромном мире”, — делятся спасители медвежонка.

Даже медведь, хозяин лесов, порой может оказаться беззащитным. А вот как в лесу оказался кот, да ещё и в -50°? На днях журналист Юрий Дудь* рассказал историю кота, которого нашли на заснеженной колымской дороге. Это случилось больше семи лет назад. Французские документалисты снимали в тех местах фильм про репрессии и лагеря. И встретили на обочине похожего на рысенка бездомного кота, который сидел под шапкой снега и замерзал. Как он оказался суровой зимой в лесу, неизвестно. Съёмочная группа не могла оставить кота в беде и взяла с собой. Так кот подружился с документалистом и скоро отправился вместе с ним в Париж, где живёт до сих пор. По словам хозяина, кот сильно изменил его жизнь, они очень привязались друг к другу. Кс-кстати, спасенному на Колыме коту дали имя Варлам, в честь писателя Варлама Шаламова…

Пару слов о свободе и несвободе. Смотрители зоопарка в Мехико уже четыре месяца не могут поймать бездомного рыжего кота, который повадился ходить на обед в вольер к тигру. Как пишет Santa Monica Observer, как только тигр сытно поест и ложится подремать, в вольере появляется кот. Судя по камерам видеонаблюдения, он уверенно подходит к миске с сырым мясом и доедает то, что не доел старший товарищ. Это происходит несколько раз в неделю и непременно во время послеобеденного сна тигра. Впрочем, как пишут СМИ, однажды тигр вполне себе бодрствовал и с недоумением наблюдал за дерзким проникновением. “Как будто он не мог понять, как такое маленькое существо может быть настолько смелым”, — пишут коллеги. Теперь тигр, похоже, смирился с ситуацией. После обеда он засыпает и изредка наблюдает за котом “одним глазом”. Смотрители зоопарка пытались расставлять для кота съедобные ловушки в виде кусочков тунца и закрывали лазейки, но тот ловко съедал всё предложенное и находил новые способы проникнуть внутрь. Издание пишет, что не помогло даже изменение графика кормления тигра, “поскольку хитрый нарушитель подстраивал свои визиты под него”. Посетители шутят, что тигр воспринимает гостя как “крошечного приемного брата” или просто старается “не связываться с такой наглостью”.

И напоследок — короткая новость из Японии. Померанский шпиц обошел пять десятков конкурентов (среди которых были немецкие овчарки!) и стал служебным псом местной полиции. Местные издания пишут, что у крохотного шпица много преимуществ для мобильной работы в городской среде. В полиции уверены, что пёс поможет им раскрывать преступления, находить нарушителей и потерявшихся людей.

В общем, вы сильнее и смелее, чем думаете, котики. Верьте в себя и берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

*Минюст РФ признал Юрия Дудя иноагентом

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
