Кошка из Екатеринбурга попала в топ-5 самых медийных животных года
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, котики. Что-то все дружно принялись подводить итоги года… Что ж, тут главное, чтобы “дружно” и чтобы итоги года не подводили вас.
Кс-кстати, об итогах года. Котики по-прежнему остаются самыми привлекательными медиаперсонами в российском интернете. Компания “Медиалогия” составила рейтинг самых заметных “кото-событий”, о которых писали в СМИ в этом году. В топ-5 попала кошка из Екотеринбурга и её опасные приключения на Бали, но обо всём по порядку.
Список лидеров, по версии “Медиалогии”, выглядит так:
1 место — кошка Муся и история её чудесного спасения у замка “Ласточкино гнездо”. Я рассказывала вам о ней этой весной. Напомню, Муся — живой талисман замка в Крыму. В марте с ней приключилась беда: какой-то нехороший человек сбросил ее со смотровой площадки, с высоты в 40 (!) метров. У Муси почти не было шансов спастись в море во время шторма, но она выжила! Все благодаря волонтерам, рыбакам, спасателям МурЧС, альпинистам и многим-многим неравнодушным людям. Рыбаки обнаружили Мусю на скале, на высоте около 10 метров. Она провела там около двух суток. Ветеринары назвали спасение кошечки настоящим чудом.
2 место — ставший знаменитым кот Бурак, харизматичный черный кот, который случайно приплыл из Турции в Новороссийск и застрял в порту из-за проблем с документами. Точнее, из-за их отсутствия. По этой причине он не мог быть ни депортирован в Стамбул, ни отпущен на волю в России. С марта за котом ухаживала “принимающая сторона”, а летом, наконец, Бурака удалось оформить — у него появились необходимые документы, в том числе, ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. Правда, была проблема с новыми хозяевами, но, как пишут коллеги, вроде бы всё сложилось благополучно. Но я по-прежнему считаю, что кота надо было вернуть на родину, а не вот это вот всё…
3 место — кот-прапорщик Толик из пожарной части в Москве, который стал номинантом международной премии “Мой ласковый и нужный зверь”. Толик стал известен ещё в прошлом году, когда ему присвоили звание прапорщика в День спасателя. Потом ему смастерили миниатюрные погоны и даже сшили форму.
4 место — кот Федос, который пропал в поезде по пути в Казань и нашёлся через шесть дней аж на Дальнем Востоке. Недавно я подробно рассказывала эту историю. Напомню, что Федоса обнаружили опять же в поезде, под крышей вагона, которую пришлось разбирать транспортной полиции.
И 5 место — кошка Мася, которая спасла семью из Екотеринбурга от ядовитой змеи на Бали. Как писали коллеги, хозяева взяли Масю с собой в отпуск. И в один из вечеров в дом чуть не заползла зелёная гадюка — но кошка сцепилась с ней и защитила своих людей! К сожалению, гадюка успела укусить Масю, её, обессиленную, нашли хозяева и срочно передали врачам. Сильная и отважная Мася три дня провела в реанимации с отёком, но теперь, как пишут коллеги, с ней, к счастью, всё в порядке. Так что, котики, порой питомцы в путешествиях — это не обуза, как считают некоторые, а просто самое настоящее спасение.
К другим новостям. Мои любимые волонтеры из Екотеринбурга на днях спасли от верной гибели попавшую в беду уточку. Она зацепилась за рыболовный крючок и на обрывке лески повисла на проводах над водоёмом! Малышку вовремя заметили неравнодушные горожане, они экстренно связались с ЗооСпасом, а волонтеры в свою очередь с помощью разнообразных инструментов и приспособлений смогли подтащить уточку к берегу и благополучно взять ее в руки. По счастливому стечению обстоятельств на месте оказались знакомые зооспасателей, которые помогли определить уточку в специализированный приют, где ее осмотрят специалисты.
А в ХМАО на этой неделе сотрудники полиции спасли замерзающего шпица, который в сильный мороз оказался один на трассе Тюмень – Ханты‑Мансийск. Экипаж заметил малыша на обочине во время патрулирования. “На улице стоял тридцатиградусный мороз, и животное могло пострадать от низкой температуры. Полицейские приняли решение забрать четвероногого путника в патрульный автомобиль. Тёплый салон стал для шпица настоящим спасением – здесь он смог отогреться и почувствовать себя в безопасности”, — рассказали в полиции региона. Как малыш оказался на трассе один, пока неизвестно. Один из полицейских взял найденыша на время к себе, сейчас полиция разыскивает (ой, не так) ищет хозяев маленького шпица.
Новости звериного правосудия. На днях в Оленегорске (это в Мурманской области) вынесли приговор за самовыгул добермана. Как пишут мои коллеги, это первый подобный приговор в России (штрафы, напомню, ввели в прошлом году). В прокуратуре региона рассказали, что 41-летний хозяин зачем-то выпустил гулять без поводка своего ни в чем не повинного добермана. Собакен, естественно, от свободы ошалел и, уверена, не осознавал, что вообще может натворить. На радостях он сбил с ног 80-летнюю бабушку, которая, к большому сожалению, получила травмы. Суд решил, что виноват в этом, конечно, не доберман, а плохой хозяин. “Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов”, — пишет прокуратура. А я напомню, что вы в ответе за тех, кого приручили, приучили и примяучили, не забывайте об этом, пожалуйста.
Напоследок — удивительные новости из мира диких животных. Редкий случай усыновления белого медвежонка зафиксировали учёные в Канаде. Мама, белая медведица, родила малыша весной. Исследователи наблюдали за семьёй и подрастающим умкой. Но осенью мамочку заметили уже с двумя медвежатами. У одного из них была поставленная учёными бирка, а у другого — нет. Исследователи считают, что медведица приняла чужого медвежонка и теперь растит его вместе со своим малышом. По словам учёных, это крайне редкий случай — за 45 лет наблюдения за белыми медведями в этом регионе такое удавалось обнаружить только 13 раз. Сейчас малышам около 10 месяцев, они вместе учатся быть сильными независимыми медведями, а пока остаются с любящей мамой и будут с ней примерно до полутора лет.
По-моему, это очень рождественская история, котики. Дарите любовь, тепло и заботу тем, кто с вами рядом. Добрых новостей вам на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу.
