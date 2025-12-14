Возрастное ограничение 18+

Кошка из Екатеринбурга попала в топ-5 самых медийных животных года

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.44 Воскресенье, 21 декабря 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
«Миру мур, котики. Что-то все дружно принялись подводить итоги года… Что ж, тут главное, чтобы “дружно” и чтобы итоги года не подводили вас.

Кс-кстати, об итогах года. Котики по-прежнему остаются самыми привлекательными медиаперсонами в российском интернете. Компания “Медиалогия” составила рейтинг самых заметных “кото-событий”, о которых писали в СМИ в этом году. В топ-5 попала кошка из Екотеринбурга и её опасные приключения на Бали, но обо всём по порядку.

Список лидеров, по версии “Медиалогии”, выглядит так:

1 место — кошка Муся и история её чудесного спасения у замка “Ласточкино гнездо”. Я рассказывала вам о ней этой весной. Напомню, Муся — живой талисман замка в Крыму. В марте с ней приключилась беда: какой-то нехороший человек сбросил ее со смотровой площадки, с высоты в 40 (!) метров. У Муси почти не было шансов спастись в море во время шторма, но она выжила! Все благодаря волонтерам, рыбакам, спасателям МурЧС, альпинистам и многим-многим неравнодушным людям. Рыбаки обнаружили Мусю на скале, на высоте около 10 метров. Она провела там около двух суток. Ветеринары назвали спасение кошечки настоящим чудом.

2 место — ставший знаменитым кот Бурак, харизматичный черный кот, который случайно приплыл из Турции в Новороссийск и застрял в порту из-за проблем с документами. Точнее, из-за их отсутствия. По этой причине он не мог быть ни депортирован в Стамбул, ни отпущен на волю в России. С марта за котом ухаживала “принимающая сторона”, а летом, наконец, Бурака удалось оформить — у него появились необходимые документы, в том числе, ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. Правда, была проблема с новыми хозяевами, но, как пишут коллеги, вроде бы всё сложилось благополучно. Но я по-прежнему считаю, что кота надо было вернуть на родину, а не вот это вот всё…

3 место — кот-прапорщик Толик из пожарной части в Москве, который стал номинантом международной премии “Мой ласковый и нужный зверь”. Толик стал известен ещё в прошлом году, когда ему присвоили звание прапорщика в День спасателя. Потом ему смастерили миниатюрные погоны и даже сшили форму.

4 место — кот Федос, который пропал в поезде по пути в Казань и нашёлся через шесть дней аж на Дальнем Востоке. Недавно я подробно рассказывала эту историю. Напомню, что Федоса обнаружили опять же в поезде, под крышей вагона, которую пришлось разбирать транспортной полиции.

И 5 место — кошка Мася, которая спасла семью из Екотеринбурга от ядовитой змеи на Бали. Как писали коллеги, хозяева взяли Масю с собой в отпуск. И в один из вечеров в дом чуть не заползла зелёная гадюка — но кошка сцепилась с ней и защитила своих людей! К сожалению, гадюка успела укусить Масю, её, обессиленную, нашли хозяева и срочно передали врачам. Сильная и отважная Мася три дня провела в реанимации с отёком, но теперь, как пишут коллеги, с ней, к счастью, всё в порядке. Так что, котики, порой питомцы в путешествиях — это не обуза, как считают некоторые, а просто самое настоящее спасение.

К другим новостям. Мои любимые волонтеры из Екотеринбурга на днях спасли от верной гибели попавшую в беду уточку. Она зацепилась за рыболовный крючок и на обрывке лески повисла на проводах над водоёмом! Малышку вовремя заметили неравнодушные горожане, они экстренно связались с ЗооСпасом, а волонтеры в свою очередь с помощью разнообразных инструментов и приспособлений смогли подтащить уточку к берегу и благополучно взять ее в руки. По счастливому стечению обстоятельств на месте оказались знакомые зооспасателей, которые помогли определить уточку в специализированный приют, где ее осмотрят специалисты.

А в ХМАО на этой неделе сотрудники полиции спасли замерзающего шпица, который в сильный мороз оказался один на трассе Тюмень – Ханты‑Мансийск. Экипаж заметил малыша на обочине во время патрулирования. “На улице стоял тридцатиградусный мороз, и животное могло пострадать от низкой температуры. Полицейские приняли решение забрать четвероногого путника в патрульный автомобиль. Тёплый салон стал для шпица настоящим спасением – здесь он смог отогреться и почувствовать себя в безопасности”, — рассказали в полиции региона. Как малыш оказался на трассе один, пока неизвестно. Один из полицейских взял найденыша на время к себе, сейчас полиция разыскивает (ой, не так) ищет хозяев маленького шпица.

Новости звериного правосудия. На днях в Оленегорске (это в Мурманской области) вынесли приговор за самовыгул добермана. Как пишут мои коллеги, это первый подобный приговор в России (штрафы, напомню, ввели в прошлом году). В прокуратуре региона рассказали, что 41-летний хозяин зачем-то выпустил гулять без поводка своего ни в чем не повинного добермана. Собакен, естественно, от свободы ошалел и, уверена, не осознавал, что вообще может натворить. На радостях он сбил с ног 80-летнюю бабушку, которая, к большому сожалению, получила травмы. Суд решил, что виноват в этом, конечно, не доберман, а плохой хозяин. “Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов”, — пишет прокуратура. А я напомню, что вы в ответе за тех, кого приручили, приучили и примяучили, не забывайте об этом, пожалуйста.

Напоследок — удивительные новости из мира диких животных. Редкий случай усыновления белого медвежонка зафиксировали учёные в Канаде. Мама, белая медведица, родила малыша весной. Исследователи наблюдали за семьёй и подрастающим умкой. Но осенью мамочку заметили уже с двумя медвежатами. У одного из них была поставленная учёными бирка, а у другого — нет. Исследователи считают, что медведица приняла чужого медвежонка и теперь растит его вместе со своим малышом. По словам учёных, это крайне редкий случай — за 45 лет наблюдения за белыми медведями в этом регионе такое удавалось обнаружить только 13 раз. Сейчас малышам около 10 месяцев, они вместе учатся быть сильными независимыми медведями, а пока остаются с любящей мамой и будут с ней примерно до полутора лет.

По-моему, это очень рождественская история, котики. Дарите любовь, тепло и заботу тем, кто с вами рядом. Добрых новостей вам на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу.

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Майя, записала Аля Трынова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге волонтёры спасли голубя, который целых шесть дней провёл в глубокой шахте
14 декабря 2025
В Екатеринбурге предлагают аренду замка и ИИ-фотосессии для новогодних праздников
20 декабря 2025
Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
17 декабря 2025
Екатеринбург возглавил рейтинг муниципалитетов Свердловской области по инвестпривлекательности
21 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:18 Метель и снегопад осложняют движение на дорогах Свердловской области
18:51 Екатеринбург возглавил рейтинг муниципалитетов Свердловской области по инвестпривлекательности
17:36 Столкновение пяти автомобилей привело к ограничениям на трассе Пермь–Екатеринбург
17:17 Пассажиры рейса Москва–Екатеринбург смогут встретить Новый год на высоте 10 тысяч метров
15:47 Пьяный водитель выехал навстречу движению и устроил аварию в Заречном
14:52 Из-за ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург движение в районе Первоуральска затруднено
13:42 Дни короткометражного кино пройдут в Свердловской области
12:39 Похолодание до −35° и снежные заносы прогнозируют в Свердловской области
11:12 В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, один человек погиб
17:42 Мэр Екатеринбурга проведёт прямую линию и ответит на вопросы жителей
17:31 В Свердловской области ищут пропавшую неделю назад 19-летнюю девушку
17:08 В Свердловской области планируют дополнительно направить более 460 млн рублей на дороги
16:45 МЧС предупреждает о сильном снеге и порывистом ветре до 17 м/с в Свердловской области
15:56 После обращения к Путину жителя Краснотурьинска Бастрыкин потребовал доклад о лекарственном обеспечении
14:41 В Свердловской области появилась фейковая информация о готовящихся атаках на учебные заведения
13:24 В Екатеринбурге предлагают аренду замка и ИИ-фотосессии для новогодних праздников
12:48 В Екатеринбурге подросток поскользнулся у остановки и попал под колёса автобуса
11:22 В Свердловской области при пожаре в девятиэтажке спасли человека, за сутки потушили 14 возгораний
21:13 Сухоложский раскосый красавец переехал в Екатеринбург
20:50 Присяжные повторно оправдали первоуральца в деле о причинении смерти
20:17 Отреставрированную усадьбу Железнова временно открыли для экскурсий
19:38 Авито Работа зафиксировала рост профессиональных перетоков и замедление темпов найма в России
19:38 В Свердловской областной больнице сверхточно прооперировали новорожденного
19:26 Погубивший молодую пассажирку водитель осужден в Алапаевске
19:06 Жилищное строительство на Среднем Урале заметно просело
17:45 Об морозах до -40°C предупреждают синоптики в Свердловской области
Все новости Свердловской области
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Все новости России и мира
19:18 Метель и снегопад осложняют движение на дорогах Свердловской области
18:51 Екатеринбург возглавил рейтинг муниципалитетов Свердловской области по инвестпривлекательности
17:36 Столкновение пяти автомобилей привело к ограничениям на трассе Пермь–Екатеринбург
17:17 Пассажиры рейса Москва–Екатеринбург смогут встретить Новый год на высоте 10 тысяч метров
15:47 Пьяный водитель выехал навстречу движению и устроил аварию в Заречном
14:52 Из-за ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург движение в районе Первоуральска затруднено
13:42 Дни короткометражного кино пройдут в Свердловской области
12:39 Похолодание до −35° и снежные заносы прогнозируют в Свердловской области
11:12 В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, один человек погиб
17:42 Мэр Екатеринбурга проведёт прямую линию и ответит на вопросы жителей
17:31 В Свердловской области ищут пропавшую неделю назад 19-летнюю девушку
17:08 В Свердловской области планируют дополнительно направить более 460 млн рублей на дороги
16:45 МЧС предупреждает о сильном снеге и порывистом ветре до 17 м/с в Свердловской области
15:56 После обращения к Путину жителя Краснотурьинска Бастрыкин потребовал доклад о лекарственном обеспечении
14:41 В Свердловской области появилась фейковая информация о готовящихся атаках на учебные заведения
13:24 В Екатеринбурге предлагают аренду замка и ИИ-фотосессии для новогодних праздников
12:48 В Екатеринбурге подросток поскользнулся у остановки и попал под колёса автобуса
11:22 В Свердловской области при пожаре в девятиэтажке спасли человека, за сутки потушили 14 возгораний
21:13 Сухоложский раскосый красавец переехал в Екатеринбург
20:50 Присяжные повторно оправдали первоуральца в деле о причинении смерти
20:17 Отреставрированную усадьбу Железнова временно открыли для экскурсий
19:38 Авито Работа зафиксировала рост профессиональных перетоков и замедление темпов найма в России
19:38 В Свердловской областной больнице сверхточно прооперировали новорожденного
19:26 Погубивший молодую пассажирку водитель осужден в Алапаевске
19:06 Жилищное строительство на Среднем Урале заметно просело
17:45 Об морозах до -40°C предупреждают синоптики в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK