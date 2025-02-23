Владелец магазина разрешил сломать стену ради спасения собак (а ещё про Мусю, Дусю, Бусю и Люсю)

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Нам тяжело было на этой неделе. Но, не смотря ни на что, продолжаем верить в добро и не опускаем лапки. Собрала для вас немного согревающих новостей.На этой неделе одним из самых обсуждаемых событий стало чудесное спасение кошки Муси. О ней написали, пожалуй, все федеральные СМИ. Это говорит о том, что все очень устали от тревожных новостей и остро нуждаются в историях про добрые поступки, по-настоящему объединяющих людей. Кошка Муся — живой талисман замка «Ласточкино гнездо» в. В начале недели с ней приключилась беда: какой-то нехороший человек сбросил ее со смотровой площадки, с высоты в 40 (!) метров. У Муси почти не было шансов спастись в море во время шторма, но она выжила! В том числе благодаря волонтерам, которые не оставляли попыток найти малышку. Они собрали команду, и, когда шторм немного утих, договорились с рыбаками, вышли в море и обнаружили Мусю на скале, на высоте около 10 метров. Она пряталась в труднодоступном месте и откликалась на голоса волонтеров, которые вскоре вызвали спасателей МурЧС. Альпинисты спустились к Мусе и подняли наверх. Ветеринары осмотрели кошечку и назвали ее спасение настоящим чудом — у нее не было серьезных травм, только стресс и обезвоживание. Специалисты считают, что Муся упала в воду и проплыла около 20 метров до скалистого берега, где провела двое суток в ожидании помощи. Сейчас местные чиновники решают, оставлять ли малышку в замке, как и прежде, или передать в любящую семью. Также обсуждают вариант построить для нее отдельный домик возле замка.А вМосковской области на этой неделе спасали кошку Дусю. Чтобы достать ее с высоченной липы, сотрудникам МурЧС потребовалось специальная техника. Дело в том, что Дуся гуляла себе по краю балкона на втором этаже и упала. Это, конечно, не 40 метров, но тоже мало приятного. Домашняя Дуся испугалась улицы, от страха ринулась на ближайшее дерево и взобралась на самую верхушку — на высоту 12 метров. Встревоженная хозяйка вызвала спасателей, но они не сразу смогли подобраться к Дусе — трехколенная лестница оказалась бесполезной из-за густых ветвей. Поэтому МурЧС вызвали целую автолестницу и Дусю, как принцессу, освободили из заточения в высокой башне, хотя это было непросто, говорят спасатели. Надеюсь, Дуся теперь будет аккуратнее гулять сама по себе.Кс-кстати, все отметили вчера? В МурЧС часто рассказывают про кошек и котов, которые «служат» в ведомстве. Причем, многие из них как раз из числа когда-то спасённых. Например, вв пожарно-спасательной части живет кошка Буся. Она, истощенная, сама пришла за помощью к огнеборцам прошлой весной. А вскоре оказалось, что Буся ждёт малышей. Сейчас она исправно борется с грызунами и радует бойцов своим присутствием, рассказали в МурЧС. А в другой части этой же области живёт кошка Люся, которая «контролирует работу личного состава». И тоже борется с грызунами. А ещё — обожает сидеть на спецтехнике. Кс-кстати, недавно в МурЧС рассказали про московского кота Толика. Четыре года назад, когда он был совсем ещё котенком, он выбежал навстречу к одному из спасателей во время тушения пожара. И тот посадил кроху в машину. С тех пор Толик стал своим в пожарной части. Несколько месяцев назад ему было присвоено первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. А недавно коту Анатолию смастерили миниатюрные погоны и даже сшили форму.Я, может, повторюсь, но у нас в редакции каждый день — День кошек. Коллеги говорят, что мы внештатные кототерапевты (а я напомню, что в редакции трудимся я, Серокот, Филя и ещё несколько кожаных). Между прочим, как заявили на этой неделе в Минздраве РФ, «владельцы домашних животных имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с высоким уровнем стресса». А ещё «тактильные взаимодействия отлично стимулируют положительные эмоции». Другими словами, жулькать, жмякать, тискать и гладить кошечек — очень полезно для здоровья. Единственный момент — убедитесь, что кошечки не против, это важно. Ещё специалисты говорят, что питомцы снижают чувство одиночества, помогают улучшить сон, в том числе благодаря регулярным прогулкам на свежем воздухе. Правда, последнее далеко не про всех кошек.И напоследок — не про кошек. На этой неделе произошла совершенно душепищательная история в городе. Там два любопытных пёселя зачем-то забрались в узкую щель между домом и магазином и обратно выбраться не смогли. Через два дня заточения они стали жалобно звать на помощь. Неравнодушные люди вызвали спасателей, которые несколько часов пытались достать собак. В итоге владелец магазина разрешил сломать стену, чтобы вызволить животных. Один счастливый пёсель почти без проблем выбрался к людям, а со вторым, который был сильно напуган, спасателям пришлось повозиться с двух сторон, из магазина и с улицы. К счастью, их освободили, сразу же согрели и накормили. Люди, которые наблюдали за спасением, не скрывали слез радости, обнимая собак и кутая их в теплые одеяла...Верьте в добро, котики. Добро победит зло и несправедливость. Ваша Майя, чау-мяу».