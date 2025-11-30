Возрастное ограничение 18+
Кошки мяукают громче и выразительнее, когда разговаривают с мужчинами
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Ловите скорее свежую подборку добрых новостей, которую я вот этими самыми лапками для вас насобирала.
На этой неделе, 5 декабря, отмечали День волонтёра. Но уральским добровольцам, спасающим животных, как обычно, не до празднований. Так, добровольцы ЗооСпаса из Екотеринбурга самоотверженно спасали собакена, запутавшегося в проволоке у бывшей военной части. Трогательную историю спасения рассказали на странице сообщества в ВК. По словам спасателей, собака запуталась в проволочных заграждениях на территории, которая раньше принадлежала воинской части. Пёс несколько дней не мог выбраться и отчаянно звал на помощь. Неравнодушный человек увидел собаку на пустыре и связался со спасателями, которые тут же отправились на место. Кс-кстати, пока они продвигались к месту, волонтёр и сам запутался в тонкой и очень цепкой проволоке, которая, с его слов, там раскидана повсюду. И, разумеется, представляет большую опасность для животных. От подробностей у меня мурашки и шерсть дыбом. “Мы идём на лай и наконец видим перед собой собаку. Увидев нас, она шарахается и от рывка падает на землю. За шею и лапы её держат огромные мотки злополучной проволоки. Особенно толстый жгут закрутился вокруг шеи.
Из такой ловушки ни одному животному самостоятельно не освободиться”, — пишет спасатель. Он вооружился кусачками и ножницами по металлу, а бедный пёс, который и без того натерпелся, сначала очень испугался людей, лаял и скалил зубы, но потом… “Вскоре я осмелился убрать удавку. Собака начала вести себя на удивление спокойно. Она явно поняла, что её пришли спасать!”, — рассказывает волонтёр. Ему пришлось очень медленно, нить за нитью освобождать песеля, который стал проявлять чудеса терпения и на глазах становился послушным и доверчивым. Постепенно волонтеру удалось закрепить на ошейнике импровизированный поводок. И вот собака, наконец, снова на свободе, но… Убегать даже и не думает! “С поводка не рвется, меня слушается <...> никуда от меня уходить она не хочет. Смотрит умными глазами и не отходит. Я пошел к воротам, и собака за мной. Мы вышли на дорогу. Собака не убегает, ждёт от меня чего-то и как будто не понимает, что ей теперь делать…”, — рассказывает спасатель. И сердце от этой истории просто сжимается… Парня покормили, запустили объявление — если вы вдруг видели этого песеля и знаете его хозяев, напишите, пожалуйста, волонтёрам. К слову, в сообществе ищут хозяев ещё одного спасеныша — на днях они сняли с дерева шикарного кота бенгальской породы. Его заметила собака, которая выгуливала в окрестностях своих хозяев. Бенгала сняли и передали на время этим же людям, но хозяин, судя по всему, пока не нашелся.
Кс-кстати, о бенгалах. На неделе все федеральные СМИ облетела новость об авантюристе бенгальской породы, которого целых шесть дней искала транспортная полиция, железнодорожники и добровольцы. История кота по имени Федос началась в вагоне поезда. Кот путешествовал со своей хозяйкой, ехал в переноске, как приличный человек, и в какой-то момент его выпустили ненадолго размять лапки. Как приличного человека. А он вместо этого шмыгнул в неизвестном направлении и буквально растворился в вагоне. Где-то между станциями Вятские Поляны — Казань кот пропал. Сюжет, достойный пера Агаты Кристи! Озадаченные проводники и пассажиры прочесали весь состав, но следов Федоса не обнаружили. Все единогласно решили, что он сошёл на какой-либо из станций. Поиски продолжились, полетели ориентировки, к истории подключились СМИ, полиция и добровольцы. И только через шесть дней беглеца удалось обнаружить — где? В Тынде! В Амурской области, на расстоянии в полстраны от места пропажи. Как это получилось? Собственно, в поезде его и нашли — под крышей вагона, правда, ради вызволения путешественника пришлось немного поломать имущество РЖД. Об этом на днях рассказала представительница МяуВД в своём канале. “Шесть дней мои коллеги из транспортной полиции на Дальнем Востоке искали кота Федоса – героя невероятного путешествия, уже успевшего стать знаменитостью в Интернете. Кот редкой бенгальской породы и абиссинской крови пропал между Вяткой и Казанью, а по итогу нашелся в столице БАМа – городе Тында. Животное забралось под крышу вагона, которую сотрудникам полиции и железнодорожникам пришлось разбирать, чтобы вызволить потеряшку и вернуть хозяевам”, — пишет Ирина Волк. По ее словам, сегодня кот “вновь окружён теплом родного дома и вниманием домочадцев”. Но мне очень интересны все подробности, как в крыше обнаружилась лазейка и как там можно было провести целых шесть дней незамеченным. В общем, приключениям в “восточном экспрессе” нужен киношный приквел.
Ещё пару слов о породах. На днях обнаружила результаты любопытного конкурса, который провели работники судебной системы. Так мы узнали, какие породистые питомцы проживают с сотрудниками российских судов. Фотоконкурс “Самый лучший друг” провели в управлении судебного департамента в Курской области. “Конкурс вызвал огромный интерес. На него откликнулся 101 человек, приславший около 200 работ. Грациозные шиншиллы, вальяжные коты, завораживающие рептилии, пестрые аквариумные рыбки, волнистые попугаи, грациозные собаки мелких и крупных пород, хомяки, морские свинки и даже улитки”, — пишут в канале судов. Итоги подвели в День юриста. Так, победные места достались секретарю судебного заседания районного суда и ее двум котятам бурманской породы (кс-кстати, в Екотеринбурге бурманских котят продают в среднем за 35-45 тысяч рублей за одного), помощнику судьи и его самоеду, ещё одному помощнику судьи и его… домашним козам. В других номинациях среди победителей оказались опять же собаки самоедской породы (видимо, самоеды популярны в судебной системе), бигль и его хозяин судебный "антикоррупционер", а также джек-рассел и шпиц со своими хозяевами судебными секретарями. Это очень милые новости, котики, и я считаю, что теперь сотрудников судов надо бы сводить пофоткаться в приюты для животных. Для пропаганды в лучшем смысле этого слова.
К слову, недавно в Таиланде местные породы кошек признали национальными символам страны, такое решение приняли в правительстве. Речь о пяти породах — суфалак, корат, сиамская кошка, конджа (тайская кошка) и кхао-мани, пишет “Ветеринария и жизнь”. Власти полагают, что такое признание национальных пород поможет продвигать туризм и всё такое. Но местные зоозащитники предупреждают, что порода — это, конечно, хорошо, но нельзя забывать про бездомных животных. В стране насчитывают сотни тысяч уличных кошек и собак, а госпрограммы по стерилизации и вакцинации не справляются с этой проблемой.
Новости мировой науки. Невероятные итоги глобального кошачьего исследования опубликовали учёные в Турции. Оказывается, коты и кошки, общаясь с человеком мужского пола, мяукают громче и выразительнее, чем при общении с человеком женского пола. Кажется, коты и кошки понимают, что “до мужчины труднее достучаться”. “Это может быть связано с тем, что мужчины, как правило, менее внимательны и не так суетятся вокруг своих питомцев, из-за чего кошкам приходится проявлять больше приветствий, чтобы их заметили”, — пишут коллеги. Команда учёных из университета Анкары наблюдала за 31 кошкой и их хозяевами. “Владельцам было предложено надеть камеру на грудь, чтобы заснять первые несколько минут возвращения домой, и вести себя при этом максимально естественно. Анализ сотен видеороликов показал, что кошки чаще издают звуки — мяукают, мурлычут и “щебечут” — приветствуя хозяев-мужчин, чем хозяек-женщин. В среднем кошки издают 4,3 мяуканья за первые 100 секунд приветствия мужчин, тогда как при приветствии женщин этот показатель составляет всего 1,8”, — пишет Daily Mail. Вот ещё из любопытного: исследования показали, что женщины, как правило, “более охотно общаются со своими питомцами вербально” и склонны всячески интерпретировать звуки, издаваемые кошками. “Женщины также более склонны использовать «кошачью речь» — использовать высокий, «детский» голос при разговоре со своим животным”, — пишут коллеги. И — научное открытие, не иначе: “Несмотря на утверждения некоторых скептиков о том, что кошки любят людей только потому, что мы их кормим, исследователи обнаружили, что пищевая мотивация не является основной причиной того, почему кошки приближаются к своим хозяевам. На самом деле, животные, похоже, действительно хотели приветствовать своего хозяина дома и встречали его с чувством радости и облегчения от того, что он вернулся”, — пишут коллеги. Как кошка, я всеми лапами за.
И напоследок… про любимые ушки, лапки и хвосты. Власти Великобритании хотят запретить ввозить в страну щенков с купированными ушами и хвостами, а также котят с удаленными когтями (это когда проводят калечащие операции, так называемые “мягкие лапки”). Законопроект, как пишут коллеги, был одобрен в трёх чтениях. Зоозащитники надеются, что он будет принят уже до конца года и станет ещё одним шагом в борьбе с жестокими “породными” процедурами и экспериментами.
И это ещё один шаг к здравому смыслу, котики.
Берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
