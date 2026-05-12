Возрастное ограничение 18+
Рисовать пейзажи на чековой бумаге научат на берегах Пышминских Озёрок
Любителей рисования и неформального творчества приглашают на необычный эко-пленэр в живописные Пышминские Озерки. Организаторы собирают небольшую группу от четырёх до шести человек, чтобы в уютной компании порисовать на природе.
Главная изюминка мастер-класса на берегах Пышминских Озёрок — специальная акварельная бумага, сделанная из старых кассовых чеков. Такой подход позволяет дать вторую жизнь отходам и одновременно создать интересную фактуру для рисунка. Впрочем, участники могут взять и привычные материалы: кисти, акварель, карандаши, тряпочку, обычную бумагу.
Мастер-класс проведёт художница и известная эко-активистка Дина Хитрова. Она принесёт свои работы для вдохновения, каждому подарит листик эко-бумаги и поможет с основами рисунка и композиции
Встреча состоится в пятницу, 22 мая 2026 года. Сбор группы в 11.00 на остановке трамвая «Пышминские Озерки». Записаться на участие в мастер-классе можно по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
