«Россиеобразующей» назвал Александр Лукашенко Свердловскую область

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Свердловской области Денисом Паслером назвал регион «россиеобразующим» и предложил удвоить товарооборот, который по итогам 2025 года достиг 1 млрд долларов. Глава республики подчеркнул, что нынешний миллиард для Белоруссии — «проходная цифра».Заявление Лукашенко сделал накануне во время встречи с Денисом Паслером, прибывшим с рабочим визитом в столицу Белоруссии.«Вы уже не первый год в этой должности — непростой должности, и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в Вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо и из истории, и из действительности, что Ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью», — сказал Лукашенко.Президент Белоруссии также напомнил, что в советские времена производственная база Свердловской области и выпускаемая там продукция были предметом гордости. Лукашенко подчеркнул, что Минск готов расширять промышленную кооперацию со Средним Уралом — от карьерных самосвалов до авиатехники.Отдельно глава Белоруссии остановился на товарообороте, который по итогам 2025 года вырос на 20% к 2024-му, благодаря чему республика поднялась с традиционного 5–7 места в торговле региона на третье. «За последние годы мы достигли около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве, но, понимая масштаб и те объёмы, которые вы можете производить, миллиард для нас просто проходная цифра», — заявил Лукашенко, выразив уверенность, что показатель можно удвоить уже в ближайшей перспективе.В числе направлений для углубления кооперации Лукашенко назвал нефтепереработку, электротехническое и металлообрабатывающее оборудование, системы автоматизированного управления. Президент Белоруссии также отметил, что республика готова при необходимости нарастить поставки в Свердловскую область сельхозтехники и минеральных удобрений, добавив, что санкции в отношении белорусских удобрений Минску преодолеть удалось: «Мы приспособились к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Всё, что мы когда-то поставляли (и даже больше), — и по ценам, и по объёмам — мы продаём на международных рынках».Напомним, в прошлом году Александр Лукашенко принимал прежнего свердловского губернатора, Евгения Куйвашева. «Приветствую Вас, легендарного губернатора, в Беларуси», — с такими словами встретил глава республики Евгения Куйвашева. Спустя месяц Куйвашев был отправлен в отставку. Мероприятие для возрастной категории 18+