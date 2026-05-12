Малыша из Богдановича от коварного арахиса спасали три больницы

20.25 Вторник, 19 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Майские праздники едва не закончились трагедией для семьи из города Богданович, — сообщает через «Здоровье уральцев» Свердловское министерство здравоохранения. Маленький мальчик мог погибнуть, подавившись арахисом.

Как поясняет официальный интернет-ресурс Минздрава, двухлетний малыш проглотил орешек арахиса целиком, не прожевав. Ребёнок почти моментально начал кашлять и задыхаться, и тогда перепуганные родные немедленно вызвали скорую помощь.
Бригада «Скорой» оперативно доставила задыхающегося мальчика в Богдановичскую центральную районную больницу. Состояние ребёнка стремительно ухудшалось. Правое лёгкое ребёнка фактически «выключилось» из работы, дыхание в нём не прослушивалось вовсе. Дежурный врач принял единственно верное решение о переводе пациента на искусственную вентиляцию лёгких.

После интубации уровень кислорода в крови удалось приблизить к нормальным значениям, но это была лишь временная стабилизация. Параллельно с оказанием экстренной помощи районные медики связались с диспетчерским центром Территориального центра медицины катастроф. Стало очевидно: маленькому пациенту требуется специализированная помощь, которой нет в районной больнице. Единственным способом достать застрявший арахис из лёгкого была фибробронхоскопия — сложная эндоскопическая манипуляция. Поэтому врачи приняли решение эвакуировать ребёнка в Областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга, где такие операции выполняют регулярно.

В Екатеринбург малыша транспортировала бригада санитарной авиации. Перед этим его ввели в глубокий медикаментозный сон, что позволило поддерживать оптимальные параметры ИВЛ во время полёта, избежать непроизвольного кашля и любых спонтанных движений, которые могли усугубить критическое состояние.

Полёт на вертолёте занял всего полчаса, а на площадке Областной детской клинической больницы малыша уже встречала мультидисциплинарная бригада. В её состав вошли анестезиологи-реаниматологи, хирург и эндоскопист. В реанимационном отделении больницы эти специалисты провели операцию по извлечению инородного тела из правого главного бронха. Сама манипуляция заняла всего десять минут.

Уже на следующий день пациента сняли с искусственной вентиляции лёгких и провели контрольную рентгенографию. А через пять дней мальчика выписали домой под наблюдение медиков по месту жительства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
