Новый аттракцион «Безумные танцы» заработал в Парке Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского сообщила об открытии нового аттракциона. Называется он «Безумные танцы» и работает по принципу карусели.Новый аттракцион установлен на верхнем поле парка, на том месте, где прежде располагалась «Центрифуга». Предназначен он для любителей острых ощущений и для желающих проверить на прочность свой вестибулярный аппарат. Посетители рассаживаются в кабинки, стилизованные под забавные автомобильчики, которые кружатся вокруг своей оси и вместе со всем большим колесом аттракциона.Стоит обратить внимание, что на аттракцион допускаются только дети ростом от 140 сантиметров. Тот, кто ниже, покрутиться на «Безумных танцах» сможет только в сопровождении родителей. Но детей, не доросших ещё до 120 сантиметров, на аттракцион не пустят даже со взрослыми сопровождающими.Как и многие другие аттракционы парка, «Безумные танцы» работает ежедневно, но в дождливую погоду запуск могут отложить до улучшения условий. Мероприятие для возрастной категории 18+