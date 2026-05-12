«Мастер и Маргарита» возглавили топ книг на майских в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки» посмотрели, что читали и смотрели в Свердловской области на майские праздники и составили топ книг и фильмов, которые пользовались большим спросом с 1 по 11 мая.Так, по данным холдинга ON Медиа и группы МТС, интерес к чтению и аудиокнигам в целом вырос на треть по сравнению с прошлым годом, а к просмотру кино и сериалов – более чем в полтора раза.В топе книг по итогам майских, оказались «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, роман-катастрофа «Тоннель» Яны Вагнер, а также роман «Ониксовый шторм» из фэнтези-цикла «Эмпирей» Ребекки Яррос. Все три книги, как читали, так и слушали в аудио-формате.Список самых популярных фильмов и сериалов в праздники возглавили детективный триллер «Отпечатки», новый сезон детективного же сериала «Чёрное солнце» и масштабную экранизацию пушкинской «Сказки о царе Салтане». Мероприятие для возрастной категории 18+