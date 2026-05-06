Коту с пулей в позвоночнике в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Под опекой екатеринбургского приюта для больных и травмированных животных «Клякса» оказался кот с нефункционирующими задними лапами. При ветеринарном осмотре обнаружилось, что в его позвоночнике застряла пуля.
Что именно приключилось с Митрофанушкой (так назвали кота в «Кляксе»), с каким садистами он столкнулся и где, остаётся только гадать. Сейчас главное — обеспечить раненного необходимой ветеринарной помощью.
Состояние Митрофанушки на данный момент оценивается как стабильное. К удивлению медиков, аппетит у пострадавшего кота сохранён, несмотря на тяжёлую травму. Однако мочевой пузырь оказался переполнен, поэтому животному установили уретральный катетер. С его помощью удалось отвести 330 миллилитров мочи. Кроме того, у Митрофанушки диагностирован сильный дерматит в области семенников. Несмотря на все проблемы со здоровьем, кот сохранил не только аппетит, но и активность — он ползает по клетке на передних лапах.
В ближайшее время раненому коту необходимо провести миелографию — специальное исследование спинного мозга. Эта процедура поможет точно определить степень повреждения нервных структур. Одновременно с этим ветеринарам приходится искусственным путём опорожнять кишечник и мочевой пузырь кота.
Содержание, исследование, уход за котом требуют больших финансовых вложений. Поэтому опекунам Митрофанушки пришлось объявить сбор денег. Любую сумму можно перечислить по следующим реквизитам:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
