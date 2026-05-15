Житель Каменска-Уральского отсудил 9,4 млн рублей за сгоревшие модульный дом и баню
Житель Каменска-Уральского отсудил у предпринимателя 9,4 млн рублей после пожара, в котором сгорели купленные им модульный дом и баня.
Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в марте 2024 года мужчина заключил с ИП Дмитрием Дмитриевских договор на покупку, доставку и монтаж модульного дома и бани «СкандиЖар». Стоимость сделки составляла 5,5 млн рублей.
По данным суда, сроки несколько раз переносились. В конце августа дом и баню установили на участке, однако покупатель заявил о многочисленных недоделках и дефектах. Среди них – трещина в панорамном стекле бани, отклеивающаяся плитка, проблемы с тёплым полом, вспучившиеся доски, плесень и протечки из-за строительных недостатков.
В ноябре мужчину несколько раз ударило током в бане. Как отмечается в материалах дела, после этого представитель продавца заменил греющий кабель, однако спустя две недели и дом, и баня сгорели. Судебная экспертиза пришла к выводу, что причиной пожара стало тепловое проявление токов при аварийном режиме работы электрооборудования.
Покупатель направил продавцу претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, однако ответа не получил. После этого он обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.
Предприниматель подал встречный иск. Он требовал взыскать с покупателя более 1,2 млн рублей, включая доплату по договору, стоимость дополнительных услуг и неустойку. Кроме того, в случае расторжения договора ответчик просил взыскать с мужчины 5,5 млн рублей за сгоревшие дом и баню, поскольку вернуть товар продавцу уже невозможно.
Как сообщили в пресс-службе судов региона, суд назначил несколько экспертиз и по итогам разбирательства частично удовлетворил требования покупателя. После взаимозачёта требований с ИП Дмитрия Дмитриевских взыскали 9 403 613 рублей 11 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также госпошлину в доход бюджета.
Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.
