В Свердловской области выросли зарплаты у сезонных работников проката спорттоваров

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области этой весной самые высокие зарплатные предложения среди сезонных вакансий получили работники проката спортивных товаров. В среднем работодатели готовы платить таким сотрудникам около 89 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики Авито со ссылкой на исследование рынка труда за март–апрель 2026 года.По данным Авито, за год средние зарплатные предложения для работников проката выросли на 33%. Также заметно увеличились зарплаты продавцов спортивных товаров – на 14%, до 53,2 тысячи рублей в месяц.В компании уточняют, что большинство таких вакансий предполагают сменный или гибкий график. Фактический доход сотрудников зависит от количества смен, продолжительности работы и региона.Одновременно работодатели начали активнее искать сезонный персонал. Так, среди вакансий в сфере проката спортивных товаров сильнее всего вырос спрос на сотрудников складов – число объявлений по России увеличилось в 2,3 раза по сравнению с прошлой весной. Средние зарплатные предложения для таких специалистов составили 46,5 тысячи рублей в месяц.В сегменте аттракционов заметнее всего вырос спрос на административный персонал – количество вакансий за год увеличилось на 60%. Новым сотрудникам в среднем готовы платить около 37,9 тысячи рублей в месяц. Во многих объявлениях работодатели указывают, что готовы брать людей без опыта, студентов и сотрудников на неполный день.Как пояснили аналитики, рост сезонного найма связан с началом теплого сезона и увеличением спроса на услуги отдыха и развлечений на открытом воздухе.«Прокат велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря традиционно начинает набор сотрудников уже в марте–апреле, стремясь закрыть штат до пика посещаемости. Аналогичная логика действует и в сегменте аттракционов, где сезонный наем носит плановый характер», – отметил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.По словам Кучеренкова, сильнее всего спрос на работников проката спортивных товаров вырос в Вологодской области и Москве, а на продавцов мороженого – в Калининградской области и Крыму. Мероприятие для возрастной категории 18+