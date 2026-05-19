Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области выросли зарплаты у сезонных работников проката спорттоваров
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области этой весной самые высокие зарплатные предложения среди сезонных вакансий получили работники проката спортивных товаров. В среднем работодатели готовы платить таким сотрудникам около 89 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики Авито со ссылкой на исследование рынка труда за март–апрель 2026 года.
По данным Авито, за год средние зарплатные предложения для работников проката выросли на 33%. Также заметно увеличились зарплаты продавцов спортивных товаров – на 14%, до 53,2 тысячи рублей в месяц.
В компании уточняют, что большинство таких вакансий предполагают сменный или гибкий график. Фактический доход сотрудников зависит от количества смен, продолжительности работы и региона.
Одновременно работодатели начали активнее искать сезонный персонал. Так, среди вакансий в сфере проката спортивных товаров сильнее всего вырос спрос на сотрудников складов – число объявлений по России увеличилось в 2,3 раза по сравнению с прошлой весной. Средние зарплатные предложения для таких специалистов составили 46,5 тысячи рублей в месяц.
В сегменте аттракционов заметнее всего вырос спрос на административный персонал – количество вакансий за год увеличилось на 60%. Новым сотрудникам в среднем готовы платить около 37,9 тысячи рублей в месяц. Во многих объявлениях работодатели указывают, что готовы брать людей без опыта, студентов и сотрудников на неполный день.
Как пояснили аналитики, рост сезонного найма связан с началом теплого сезона и увеличением спроса на услуги отдыха и развлечений на открытом воздухе.
«Прокат велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря традиционно начинает набор сотрудников уже в марте–апреле, стремясь закрыть штат до пика посещаемости. Аналогичная логика действует и в сегменте аттракционов, где сезонный наем носит плановый характер», – отметил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.
По словам Кучеренкова, сильнее всего спрос на работников проката спортивных товаров вырос в Вологодской области и Москве, а на продавцов мороженого – в Калининградской области и Крыму. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Авито, за год средние зарплатные предложения для работников проката выросли на 33%. Также заметно увеличились зарплаты продавцов спортивных товаров – на 14%, до 53,2 тысячи рублей в месяц.
В компании уточняют, что большинство таких вакансий предполагают сменный или гибкий график. Фактический доход сотрудников зависит от количества смен, продолжительности работы и региона.
Одновременно работодатели начали активнее искать сезонный персонал. Так, среди вакансий в сфере проката спортивных товаров сильнее всего вырос спрос на сотрудников складов – число объявлений по России увеличилось в 2,3 раза по сравнению с прошлой весной. Средние зарплатные предложения для таких специалистов составили 46,5 тысячи рублей в месяц.
В сегменте аттракционов заметнее всего вырос спрос на административный персонал – количество вакансий за год увеличилось на 60%. Новым сотрудникам в среднем готовы платить около 37,9 тысячи рублей в месяц. Во многих объявлениях работодатели указывают, что готовы брать людей без опыта, студентов и сотрудников на неполный день.
Как пояснили аналитики, рост сезонного найма связан с началом теплого сезона и увеличением спроса на услуги отдыха и развлечений на открытом воздухе.
«Прокат велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря традиционно начинает набор сотрудников уже в марте–апреле, стремясь закрыть штат до пика посещаемости. Аналогичная логика действует и в сегменте аттракционов, где сезонный наем носит плановый характер», – отметил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.
По словам Кучеренкова, сильнее всего спрос на работников проката спортивных товаров вырос в Вологодской области и Москве, а на продавцов мороженого – в Калининградской области и Крыму. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию