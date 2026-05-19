Свердловчанам предложили проверить знания о сельском хозяйстве и агротехнологиях

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Более пяти тысяч жителей Свердловской области примут участие во всероссийском агродиктанте, который пройдёт с 26 по 30 мая. Как сообщили на информационном портале региона, для акции в области уже зарегистрировали свыше ста площадок.Проверить знания в сфере сельского хозяйства смогут школьники, студенты, преподаватели аграрных колледжей и вузов, сотрудники предприятий АПК и все желающие. Написать агродиктант можно будет как очно, так и онлайн.Главной площадкой акции в Свердловской области вновь станет Уральский государственный аграрный университет.Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что агродиктант помогает знакомить школьников и студентов с современными профессиями в сельском хозяйстве и технологиями в АПК.Поддержать участников на центральной площадке планируют олимпийская чемпионка Олеся Красномовец, композитор Александр Пантыкин и группа «Тимер-Тау».Кроме вузов и учебных заведений, площадки для агродиктанта откроют и в фермерских хозяйствах «Брёзы» и «Уральская пчёлка». Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта. Мероприятие для возрастной категории 18+