В Нижнем Тагиле заместитель руководителя свердловского управления Следственного комитета проведёт личный приём граждан

Записаться на приём можно по телефонам отдела по приёму граждан областного управления СК: 8 (343) 297-71-69, 8 (343) 297-71-72, 8 (343) 297-71-73. Также оставить обращение можно через интернет-приёмную на сайте ведомства.

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Алексей Невгад 22 мая проведёт выездной личный приём жителей Нижнего Тагила и Пригородного района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.Приём пройдёт с 12:00 до 13:00 в следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила на проспекте Мира, 56. Попасть на него можно только по предварительной записи.Как уточнили в СК, жители смогут обратиться по вопросам проверок и расследования уголовных дел, которые находятся в подследственности Следственного комитета. В частности, речь идёт о тяжких и особо тяжких преступлениях, преступлениях против личности, делах, связанных с действиями или бездействием медработников, невыплатой зарплаты, а также преступлениях в отношении несовершеннолетних.Кроме того, на приёме будут принимать жалобы на действия или решения следователей и руководства территориального отдела СК, обращения о защите нарушенных прав, а также заявления по вопросам трудоустройства в органы Следственного комитета.В региональном СК добавили, что посетителям необходимо иметь при себе паспорт, письменное заявление с изложением сути обращения, а также документы и материалы, подтверждающие доводы заявителя.Мероприятие для возрастной категории 18+