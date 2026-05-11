В Екатеринбурге будут судить женщину за «снятие проклятия» с пенсионерки за 70 тысяч рублей
Фото: AI / ВВ
В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денег и украшений у пенсионерки под видом «эзотерического ритуала», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, 15 декабря 2025 года возле дома на улице Денисова-Уральского обвиняемая подошла к незнакомой пожилой женщине и заявила, что на ней якобы есть проклятие. После этого она прошла в квартиру пенсионерки под предлогом проведения обряда.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, для «ритуала» женщине понадобились куриное яйцо, полотенце и золотые украшения. Пенсионерка передала ей серьги и кольцо с гранатами.
Затем обвиняемая потребовала 300 тысяч рублей за якобы оказанные услуги. У потерпевшей такой суммы не оказалось, но дома было 70 тысяч рублей. По данным следствия, обвиняемая завернула деньги в газету, незаметно забрала их, а пустой свёрток положила на мебельную стенку, сказав пенсионерке не трогать его девять дней – якобы для завершения обряда.
В итоге, по версии прокуратуры, обвиняемая похитила 70 тысяч рублей и ювелирные изделия стоимостью более 25 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Женщина обвиняется по статьям о мошенничестве с причинением значительного ущерба и краже с причинением значительного ущерба. В прокуратуре уточнили, что ранее она уже была неоднократно судима.
Похожая история недавно произошла в Нижнем Тагиле. Там 95-летняя женщина после «снятия порчи» лишилась 65 тысяч рублей. Как рассказывали «Вечерние ведомости», незнакомка также убедила пенсионерку, что деньги нельзя проверять девять дней после обряда. Позже подозреваемую задержали.
