В Екатеринбурге будут судить женщину за «снятие проклятия» с пенсионерки за 70 тысяч рублей

11.53 Вторник, 19 мая 2026
Фото: AI / ВВ
В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денег и украшений у пенсионерки под видом «эзотерического ритуала», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 15 декабря 2025 года возле дома на улице Денисова-Уральского обвиняемая подошла к незнакомой пожилой женщине и заявила, что на ней якобы есть проклятие. После этого она прошла в квартиру пенсионерки под предлогом проведения обряда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, для «ритуала» женщине понадобились куриное яйцо, полотенце и золотые украшения. Пенсионерка передала ей серьги и кольцо с гранатами.

Затем обвиняемая потребовала 300 тысяч рублей за якобы оказанные услуги. У потерпевшей такой суммы не оказалось, но дома было 70 тысяч рублей. По данным следствия, обвиняемая завернула деньги в газету, незаметно забрала их, а пустой свёрток положила на мебельную стенку, сказав пенсионерке не трогать его девять дней – якобы для завершения обряда.

В итоге, по версии прокуратуры, обвиняемая похитила 70 тысяч рублей и ювелирные изделия стоимостью более 25 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Женщина обвиняется по статьям о мошенничестве с причинением значительного ущерба и краже с причинением значительного ущерба. В прокуратуре уточнили, что ранее она уже была неоднократно судима.

Похожая история недавно произошла в Нижнем Тагиле. Там 95-летняя женщина после «снятия порчи» лишилась 65 тысяч рублей. Как рассказывали «Вечерние ведомости», незнакомка также убедила пенсионерку, что деньги нельзя проверять девять дней после обряда. Позже подозреваемую задержали.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
14:44 Ветеринарам и инженерам в свердловском АПК готовы платить около 95 тысяч рублей
13:56 Гордума Екатеринбурга одобрила предоставление военным учреждений культуры для мобилизационной работы
13:28 «Россиеобразующей» назвал Александр Лукашенко Свердловскую область
13:18 В Екатеринбурге открылся крупнейший библиотечный форум России
12:34 Житель Каменска-Уральского отсудил 9,4 млн рублей за сгоревшие модульный дом и баню
12:20 Татьяну Мерзлякову переназначили свердловским омбудсменом
12:16 Жители Урала всё чаще читают Макиавелли и Марка Аврелия
12:06 В Свердловской области за месяц по «дачной амнистии» оформили почти 700 домов
11:53 В Екатеринбурге будут судить женщину за «снятие проклятия» с пенсионерки за 70 тысяч рублей
11:45 Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили перенос Дня города на август
21:53 В Екатеринбурге жестоко избитую собаку выбросили на улицу
21:15 За погибшего в Свердловской области лося РЖД заплатит в бюджет
20:22 СвЖД подготовила к летнему сезону пожарные спецпоезда
20:04 Более шести сотен малышей пополнили список жителей Свердловской области
19:32 В Екатеринбурге под фундаментом Сима Ленда погибает молодая собака
19:05 В минувшую субботу в посёлке Шабровский на 1000 деревьев стало больше
18:52 В Екатеринбурге идёт борьба за сохранение исторического центра Уралмашзавода
18:00 Собственника, забросившего сельхозземли Тугулымском районе почти на десять лет, призвали принять меры
17:48 В полиции прокомментировали гибель ребёнка на реке в Сухом Логу
17:25 В России показали мобильную базовую станцию на базе беспилотника
16:47 Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на сумму более 50 млн рублей в Екатеринбурге
16:32 В России чаще арендуют коммунальную и строительную технику
16:29 В Тавде вынесли приговор по делу о похищении подростка из-за обиды сверстника
15:37 Источник в мэрии прокомментировал отмену Фестиваля барбекю в Екатеринбурге
15:09 Полиция установила личность напавшего на пенсионера на Компрессорном в Екатеринбурге
14:36 Похитителя глухонемой девочки признали виновным в Екатеринбурге
