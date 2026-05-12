За погибшего в Свердловской области лося РЖД заплатит в бюджет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку по факту гибели дикого животного. Поводом послужило смертельное травмирование лося прошлой осенью.В ходе проверки было установлено, что трагедия произошла в сентябре 2025 года в районе перегона между станцией Исеть и станцией Гать. В результате наезда поезда, принадлежащего ОАО «Российские железные дороги», лось получил смертельные травмы, несовместимые с жизнью.Специалисты оценили вред, причинённый дикой природе, в 80 тысяч рублей. Эта сумма подлежит возмещению в бюджет региона в соответствии с природоохранным законодательством. Транспортный прокурор, изучив все обстоятельства дела, обратился в суд с исковым заявлением. Требование надзорного ведомства заключалось во взыскании ущерба с ОАО «РЖД» в пользу регионального бюджета.Дело рассматривал Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила. Процесс закончился тем, что требования транспортного прокурора были полностью удовлетворены. Суд постановил взыскать с железнодорожного перевозчика всю сумму причинённого ущерба. Денежные средства должны поступить в бюджет Свердловской области. Фактическое перечисление денег находится на контроле надзорного ведомства. Прокуратура проследит за своевременным и полным исполнением судебного решения. Мероприятие для возрастной категории 18+