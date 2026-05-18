В Свердловской области установят ещё 30 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ»

«Оборудование прошло испытание уральским летом и уральской зимой, хорошо зарекомендовало себя в нашем климате и горном рельефе», – отметил Андрей Елизаров.



«Сегодня можно сказать, что оборудование подтверждает готовность к коммерческому использованию», – сообщил Виктор Белов.

«Только плотное взаимодействие с МТС в действующей сети даёт нам необходимую обратную связь для доводки продукта», – отметил Дмитрий Лаконцев.

Александр Федоров © Вечерние ведомости

МТС до конца 2026 года планирует установить в Свердловской области ещё 30 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ». Как сообщили в пресс-службе МТС, общее число российских станций в сети оператора в регионе вырастет с пяти до 35.Первые станции «ИРТЕЯ» МТС начала тестировать на Среднем Урале ещё в 2025 году. Оборудование установили в небольших населённых пунктах Красноуфимского, Каменского и Нижнесергинского районов, а также в посёлке Ленёвка под Нижним Тагилом и на станции Воронцовка рядом с Краснотурьинском.В цифровой экосистеме рассказали, что жители этих территорий впервые получили мобильный интернет со скоростью до 60–100 Мбит/с.Как рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, регион вошёл в число 37 субъектов РФ, где российские базовые станции начали испытывать одними из первых.В МТС сообщили, что новая партия оборудования поддерживает все используемые в России диапазоны LTE и GSM и рассчитана в том числе на более высокие нагрузки в городах.Вице-президент МТС по телекоммуникационной инфраструктуре Виктор Белов отметил, что за два года оператор вместе с разработчиком проверял совместимость базовых станций с различными устройствами и существующей сетью.Генеральный директор «ИРТЕЯ» Дмитрий Лаконцев заявил, что создание отечественных базовых станций невозможно без испытаний в реальной сети оператора.По данным МТС, к 2030 году «ИРТЕЯ» должна поставить оператору 20 тысяч базовых станций в рамках форвардного контракта.В декабре 2024 года станции «ИРТЕЯ» получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения по приказу Минпромторга РФ.