Возрастное ограничение 18+
В своё двадцатилетие екатеринбургская «ЗооЗащита» оказалась на грани закрытия
Фото: Парк Маяковского/ vk.ru/ekbcpkio
Благотворительный фонд помощи бездомным животным «ЗооЗащита» в 2026 году отмечает 20 лет со дня основания. Но вместо того, чтобы организовывать праздничные мероприятия по этому поводу, «зоозащитники» ломают головы над тем, как не допустить закрытия своей организации.
Как поясняют в «ЗооЗащите», в последнее время резко снизилась финансовая поддержка, благодаря которой фонд и существовал все эти годы. Одновременно значительно выросли цены на корм, лекарства, ветеринарию и услуги передержки. С таким положением дел столкнулись многие благотворительные организации, помогающие животным, и далеко не все подобные перемены пережили. К тому же, волонтёры, осуществляющие работу на добровольной и безвозмездной основе, быстро выгорают из-за постоянного стресса. Людей, способных в ущерб собственной жизни и благосостояния заниматься брошенными и травмированными животными становится всё меньше.
В связи с тяжёлым финансовым положением руководство фонда решило обратиться к уральцам за поддержкой:
Помочь фонду «ЗооЗащита» можно через сайт, по номеру карты 2204 4502 4220 1892 (банк «Точка») или по QR-коду.
Вместе с тем, в следующую субботу, 23 мая, «ЗооЗащита» совместно с Парком Маяковского проведёт ставший уже традицией фестиваль по пристрою животных «Дорога домой». Возле Лесной сцены с 12.00 до 16.00 специалисты будут читать лекции по содержанию и дрессировке питомцев, а все желающие смогут приобрести корма и лекарства на благотворительном маркете или даже встретить нового хвостатого друга, который сейчас нуждается в заботе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как поясняют в «ЗооЗащите», в последнее время резко снизилась финансовая поддержка, благодаря которой фонд и существовал все эти годы. Одновременно значительно выросли цены на корм, лекарства, ветеринарию и услуги передержки. С таким положением дел столкнулись многие благотворительные организации, помогающие животным, и далеко не все подобные перемены пережили. К тому же, волонтёры, осуществляющие работу на добровольной и безвозмездной основе, быстро выгорают из-за постоянного стресса. Людей, способных в ущерб собственной жизни и благосостояния заниматься брошенными и травмированными животными становится всё меньше.
В связи с тяжёлым финансовым положением руководство фонда решило обратиться к уральцам за поддержкой:
«Мы всегда стараемся справляться и обращаемся с такими просьбами только когда ситуация действительно плачевная. А у нас критическая на текущий момент. Средств на сегодняшний день осталось ровно на один месяц при самых минимальных расходах — только оплата передержки, корм, аренда и зарплата. Мы свели нашу деятельность только на поддержание жизнедеятельности. Мы уже не берем новых подопечных и не в силах оказать ветеринарную помощь в случае, если она кому-то экстренно понадобится даже среди наших животных, не говоря о новых. Отказываем даже когда мы — последняя надежда. В клиниках у нас огромные долги, животные практически не пристраиваются и у нас опускаются руки. Мы кричим о помощи!».
Помочь фонду «ЗооЗащита» можно через сайт, по номеру карты 2204 4502 4220 1892 (банк «Точка») или по QR-коду.
Вместе с тем, в следующую субботу, 23 мая, «ЗооЗащита» совместно с Парком Маяковского проведёт ставший уже традицией фестиваль по пристрою животных «Дорога домой». Возле Лесной сцены с 12.00 до 16.00 специалисты будут читать лекции по содержанию и дрессировке питомцев, а все желающие смогут приобрести корма и лекарства на благотворительном маркете или даже встретить нового хвостатого друга, который сейчас нуждается в заботе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию