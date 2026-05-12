В Екатеринбурге открылся крупнейший библиотечный форум России

13.18 Вторник, 19 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовал XXX Всероссийский библиотечный конгресс – ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации. В уральскую столицу приехали более 1,3 тысячи участников из регионов России и зарубежья – библиотекари, педагоги, музейные сотрудники и реставраторы. Об этом сообщили на информационном портале Свердловской области.

Форум проходит сразу на 15 площадках города. В программе – профессиональные дискуссии, тематические секции, образовательные мероприятия и презентации успешных практик в сфере библиотечного дела. Главная тема конгресса в 2026 году – «Многообразие культур. Единые ценности. Единая страна». Она приурочена к объявленному президентом РФ Году единства народов России.

Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, Екатеринбург закономерно стал площадкой для проведения форума, поскольку уже во второй раз получил статус «Библиотечной столицы России».

«Всероссийский библиотечный конгресс – крупнейшее профессиональное событие года. Закономерно, что более тысячи представителей сферы собрались в Екатеринбурге – „Библиотечной столице России“», – цитирует Паслера информационный портал региона.

Одним из центральных событий церемонии открытия стала передача Екатеринбургу символа «Библиотечной столицы России». Этот статус город будет носить в течение всего 2026 года.

