В Екатеринбурге скорая уезжала по газону с пляжа Верх-Исетского пруда из-за наплыва отдыхающих

16.41 Вторник, 19 мая 2026
Фото: читатель Вечерних ведомостей
На фоне почти 30-градусной жары жители Екатеринбурга массово поехали отдыхать на Верх-Исетский пруд. Пляж оказался переполнен людьми и автомобилями, а проезд для экстренных служб был фактически заблокирован.

Как сообщил читатель Вечерних ведомостей, во время отдыха одному из посетителей стало плохо. По словам очевидца, мужчине на вид было около 60–70 лет, на место вызывали скорую помощь.


«Вся проезжая часть заставлена машинами, в результате скорая была вынуждена уезжать по газону», – рассказал читатель.

Накануне в Екатеринбурге температура воздуха поднялась до +30,2 градуса. Это всего на 0,5 градуса ниже рекорда для 18 мая, установленного в 1955 году.

По данным синоптиков, днём 19 мая в городе сохраняется жара – сейчас в Екатеринбурге около +28 градусов.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
