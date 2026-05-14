В Карпинске будут судить вербовщика нелегалов для лесопилки

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Житель Волчанска предстанет перед судом за то, что устроил на местное лесоперерабатывающее предприятие иностранцев без документов ради премии от работодателя.51-летний мужчина работал кадровиком: искал людей на вакансии, договаривался об условиях и оформлял новичков. По версии следствия, осенью 2024 года он решил, что проще привезти рабочих из Москвы, чем искать местных. С сентября 2024-го по февраль 2025-го он организовывал доставку иностранцев в Волчанск, обустраивал для них жильё прямо на территории предприятия, распределял участки работы и следил за выполнением задач.Проблема в том, что ни у кого из приехавших не было ни разрешений на работу, ни патентов, ни документов, подтверждающих законность пребывания в России. Сам организатор, как утверждает следствие, действовал ради дополнительных премий от предприятия за «закрытые» вакансии.Прокуратура Карпинска утвердила обвинительное заключение по статье об организации незаконной миграции с использованием интернета (п. «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Дело передано в Карпинский городской суд. Мероприятие для возрастной категории 18+