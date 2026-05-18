Жители Урала всё чаще читают Макиавелли и Марка Аврелия

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Уральском федеральном округе жители всё чаще интересуются не только практическими навыками, но и гуманитарными науками — психологией, историей и философией. К такому выводу пришли книжный сервис Литрес и исследовательское агентство Magram по итогам опроса более 1,2 тысячи россиян.Согласно исследованию, самой востребованной гуманитарной дисциплиной у жителей Урала стала история — её важной для понимания современного мира назвали 71,5% опрошенных. На втором месте оказалась психология — 63,4%, на третьем — философия с показателем 46,3%. Интерес к антропологии проявили 16,3% респондентов.При этом жителей Урала в первую очередь волнуют вопросы устройства общества — этот вариант выбрали 60,2% участников опроса. Почти столько же интересуются темами добра и зла, морали и этики — 56,1%. Ещё 53,7% задумываются о смысле жизни и самоопределении.Интерес к философии подтверждают и данные книжного рынка. По информации Литрес, с начала 2026 года выручка от продажи философских книг в России выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самыми популярными философскими произведениями стали Государь Никколо Макиавелли, Наедине с собой Марк Аврелий и Нравственные письма к Луцилию Луций Анней Сенека.Отмечается, что исследование проводилось в апреле 2026 года в формате онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+