Ухаживать за людьми с деменцией поучат в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге пройдёт очередная встреча группы психологической поддержки для людей, ухаживающих за родственниками с деменцией. Мероприятие состоится 17 мая в 15.00 в Образовательном центре «ельцинского» небоскрёба.
Ведущей группы выступает Ирина Кюке — практикующий психолог. Она помогает родственникам и близким больного осознать тот факт, что любимый человек постепенно меняется, и учит правильному обращению с такими людьми. Как показывает её опыт, поведение человека с деменцией может вызывать у ухаживающих сложную гамму чувств: гнев, беспомощность, вину и другие мучительные переживания. Именно для поддержки таких людей и создана группа психологической помощи.
Встречи, организованные Ириной Кюке, дают возможность оказаться в кругу тех, кто переживает похожую жизненную ситуацию. Участники могут делиться своими чувствами, переживаниями и мыслями в безопасной, доверительной атмосфере. Здесь можно получить искреннюю поддержку и дельные советы. Встречи группы проходят в Ельцин-центре на регулярной основе.
Вход на мероприятие свободный, но организаторы просят заранее зарегистрироваться для участия. Мероприятие для возрастной категории 18+
