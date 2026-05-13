В Екатеринбурге за три дня поймали шесть пьяных водителей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге во время рейда «Стоп-контроль» за три дня поймали шестерых пьяных водителей. Проверки проходили с 15 по 17 мая, сообщили в Госавтоинспекции города.Всего за время рейда инспекторы ДПС выявили более 50 нарушений. Помимо нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД остановили семь человек без прав, 14 автомобилей с незаконной тонировкой и девять водителей, которые ездили непристёгнутыми.Ещё 16 автомобилистов привлекли к ответственности за езду без документов, предусмотренных правилами дорожного движения. Один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.В Госавтоинспекции Екатеринбурга напомнили, что за пьяную езду грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение уже предусмотрена уголовная ответственность.Мероприятие для возрастной категории 18+