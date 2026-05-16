Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили перенос Дня города на август

Александр Федоров © Вечерние ведомости

День Екатеринбурга официально перенесли на первую субботу августа. Уже в этом году праздник пройдёт 1 августа.Решение 19 мая приняли депутаты Екатеринбургской городской Думы. За перенос даты проголосовали 27 депутатов, ещё двое воздержались.Как поясняют в мэрии, новую дату выбрали из-за исторической привязки. Именно 1 августа 1723 года по распоряжению Георга Вильгельма де Геннина в Екатеринбург перевели Сибирский Обер-бергамт – региональную горнозаводскую администрацию, которая ранее находилась на Уктусском заводе. После этого город окончательно закрепился как центр управления горнозаводским Уралом.При этом историческим днём основания Екатеринбурга по-прежнему считается 18 ноября 1723 года – тогда на Исети был основан завод-крепость.До этого День города почти 40 лет отмечали в третью субботу августа – такой порядок действовал с 1987 года.Мысль о том, что недопустимо праздновать День города в третью субботу августа – в период Успенского поста – впервые публично озвучил в 2025 году архимандрит Гермоген, настоятель храма Серафима Саровского в парке 50-летия ВЛКСМ. Гермогена поддержал настоятель Храма на Крови Максим Миняйло.Примечательно, что тогда мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не поддержал эту инициативу.«Можно же отмечать, сдерживая себя в пище. Я считаю, что здесь нет никаких нарушений и ущемлений прав верующих», – говорил градоначальник.Однако позже Орлов изменил позицию. В апреле 2026 года он заявил ЕАН, что перенос праздника может быть связан и с погодой.«Мы проанализировали минувшую пятилетку: четыре раза в День города в Екатеринбурге было прохладно и дождливо. Думаю, смещение празднования на пару недель, когда уральское лето еще на пике, а погода теплее, будет востребовано горожанами», – сказал Орлов.Первый День города в Екатеринбурге отметили 18 ноября 1973 года – в 250-летний юбилей города. Однако из-за холодной ноябрьской погоды основные празднования с 1987 года перенесли на август. Мероприятие для возрастной категории 18+