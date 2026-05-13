Ветеринарам и инженерам в свердловском АПК готовы платить около 95 тысяч рублей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

По данным Авито Работы, в первом квартале 2026 года в Свердловской области сохраняется высокий спрос на специалистов сельского хозяйства. Аналитики связывают это с модернизацией агропредприятий и подготовкой к весенним полевым работам.Как сообщили в Авито, самые высокие зарплатные предложения в отрасли сейчас получают агрономы – в среднем около 101,4 тысячи рублей в месяц. Инженерам работодатели готовы платить порядка 95 тысяч рублей, ветеринарам – 94,8 тысячи.Менеджерам по продажам в агросекторе предлагают в среднем 80 тысяч рублей. Сельскохозяйственные и подсобные рабочие могут рассчитывать примерно на 70,7 тысячи рублей в месяц, электрики – на 71,3 тысячи.В Авито Работе отмечают, что высокий уровень зарплат для агрономов, инженеров и ветеринаров связан с нехваткой квалифицированных специалистов, необходимых для сопровождения технологических процессов в сельском хозяйстве.При этом спрос на рабочих и электриков сохраняется как у крупных агрохолдингов, так и у небольших фермерских хозяйств.Как уточняют аналитики платформы, работодатели в агросекторе Свердловской области продолжают активно конкурировать за сотрудников с практическими навыками и опытом работы в сельском хозяйстве. Мероприятие для возрастной категории 18+