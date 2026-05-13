Памятник Алексею Балабанову начали готовить к установке в Екатеринбурге

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершают работу над памятником режиссёру Алексей Балабанов. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, в литейной мастерской уже закончили отливку основных элементов монумента. Сейчас мастера зачищают сварочные швы и готовят скульптуру к нанесению патины.Памятник планируют доставить к Дворцу молодёжи в начале июня. Отдельно привезут вагон грузового трамвая, отдельно – фигуру самого Балабанова. Уже на месте рабочие установят колёса, смонтируют рельсы и благоустроят площадку.Монумент должны открыть к 18 июня. По задумке скульптора Мейрама Баймуханова режиссёр будет сидеть в пустом грузовом трамвае – таком же, какие часто появлялись в его фильмах. На стенах вагона разместят отсылки к Свердловскому рок-клубу, фильмам Балабанова и его биографии.Ранее первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов говорил, что памятник получился «узнаваемым, открытым, читаемым и честным» и, по его мнению, «полюбится горожанам».Идея установить памятник появилась во время обсуждения юбилея Свердловского рок-клуба. После этого в городе провели конкурс, на который подали более 50 эскизов будущего монумента. Победил проект Мейрама Баймуханова. Мероприятие для возрастной категории 18+