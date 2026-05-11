«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми
Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
Фото: Андрей Зырянов / 2GIS
Не успели ещё забыться истории с рехабом Анны Хоботовой в посёлке Исеть и отделением реабилитационного центра «Свобода» под Верхней Сысертью, как в Екатеринбурге обнаружился ещё один реабилитационный центр с, мягко говоря, сомнительными методами лечения и воспитания — «Свободные люди». Несмотря на схожесть названий, рехабы «Свобода» и «Свободные люди» не имеют никаких связей друг с другом. «Свобода» была основана в Екатеринбурге в 2010-х годах местным блогером и предпринимателем Антоном Соколовым и принимает преимущественно взрослых людей с зависимостями, «Свободные люди» же — это проект пермского психолога Виталия Огорельцева о реабилитации подростков с зависимостями, который открылся в Екатеринбурге относительно недавно.
Рехаб «Свободные люди» расположился на берегу Верх-Исетского пруда на улице Контролёров, в медгородке городской психиатрической больницы №12.
Как стало известно Вечерним ведомостям, рехаб «Свободные люди» подвергся проверке надзорными органами, и эта проверка зафиксировала три инцидента, происходивших в 2025—2026 годах. Один из них был связан с тем, что 13-летний постоялец рехаба И.Д. самостоятельно набил себе татуировку иглой от значка и чернилами от ручки. Узнавшие об этом сотрудники центра удалили татуировку грубым способом — наждачной бумагой. В результате у ребёнка развилось загноение мягких тканей, и даже после этого ему не вызвали скорую. Доставили в детскую поликлинику №13 подростка только после вмешательства прокуратуры. Там ему поставили диагноз «открытая рана пальца кисти без повреждений ногтевой пластины».
Ещё один 13-летний воспитанник, Ю.К., изрезал себе руки осколками разбитой кружки (по некоторым данным, он сделал это, чтобы выбраться из рехаба на скорой). Консультант рехаба зашил ему рану, но немедицинскими нитками и немедицинской иглой; скорую также не вызвали.
Помимо этого, в рехабе «Свободные люди» произошло массовое отравление детей антидепрессантом производства компании Phizer, выдающемся только по рецептам и имеющем наркотический эффект (редакции название известно, но упоминать его не будем).
Проверка выявила, что в центре нет ни медицинского работника, ни оборудованного медкабинета, ни изолятора. Что примечательно, лицензии на медицинскую деятельность у рехаба тоже нет. Лекарства хранятся в открытом шкафу, директор покупает их в аптеках без рецептов. Препараты для детей с психическими расстройствами лежат в сейфе вместе с личными вещами воспитанников — телефонами и фонариками — и выдаются сотрудниками по собственному усмотрению, показала проверка.
Несмотря на, казалось бы, системные нарушения, рехаб отделался лишь предупреждением.
Добавим, что «Свободные люди» — уже третий за последние полгода рехаб в Екатеринбурге, из которого поступают сообщения о жестоком обращении с его постояльцами. В ноябре 2025 года ОМОН штурмовал подмосковный рехаб Анны Хоботовой, где удерживались 24 ребёнка со следами насилия и комнатой для наказаний, одного довели до комы. Уже 26 ноября силовики пришли в филиал сети Хоботовой в посёлке Исеть под Екатеринбургом — там находились 22 ребёнка в возрасте от 8 до 15 лет. После этого дети начали рассказывать об издевательствах. В марте 2026 года разгорелся скандал вокруг наркологической клиники «Свобода» Антона Соколова: бывший пациент рассказал изданию Е1 об удержании против воли в филиале «Свободы» в Верхней Сысерти (это переоборудованная под реабилитационный центр бывшая гостиница, на окнах которой установили решётки) и пытке баней, которую разогревали до 120 градусов и до потери им сознания. СК возбудил уголовное дело по статьям 117 и 127 УК («истязания» и «незаконное лишение свободы»). Внимание к центру в Сысерти было привлечено после более громкой истории в другом филиале «Свободы» — в Кемерове, где умер как минимум один человек (кузбасское издание NGS42 писало аж о 20), а директора и ещё одного сотрудника арестовали по обвинению в оказании не соответствующих безопасности услуг и покушении на сбыт психотропных веществ. Амбассадор сети — рэпер Гуф — после этого публично разорвал с ней отношения. О подозреваемых или обвиняемых по делу, возбуждённому сысертскими следователями, с тех пор ничего не сообщалось. Более того, обратившийся к журналистами экс-постоялец «Свобода» внезапно появился на государственном «4 канале» и отказался от своих же слов. Главный редактор Е1 Марина Малкова после этого опубликовала колонку, в которой написала, что пожаловавшемуся экс-постояльцу рехаба заплатили 100 тысяч рублей, и что за эти деньги он изменил позицию. Одновременно главред Е1 посетовала на «вялую реакцию» СК и на запугивание других постояльцев, пытающихся обратиться с жалобами, со стороны околокриминальных структур.
Примечательно, что на 2ГИС у реабцентра «Свободные люди» — исключительно восторженные отзывы.
Вечерние ведомости спросили у руководителя центра Виталия Огорельцева — приняты ли меры в отношении сотрудников, допускавших жестокое отношение с детьми. На момент публикации Огорельцев прочитал сообщения в мессенджере, но в течение суток ничего не ответил на них.
Иллюстрация: скриншот с сайта 2GIS
Виталий Огорельцев известен в первую очередь как основатель наркологического центра «Успех» / «Успех нации» в Перми.
в Перми. Фото: соцсети
