Возрастное ограничение 18+

«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая

11.16 Среда, 13 мая 2026
Фото: Андрей Зырянов / 2GIS
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Не успели ещё забыться истории с рехабом Анны Хоботовой в посёлке Исеть и отделением реабилитационного центра «Свобода» под Верхней Сысертью, как в Екатеринбурге обнаружился ещё один реабилитационный центр с, мягко говоря, сомнительными методами лечения и воспитания — «Свободные люди». Несмотря на схожесть названий, рехабы «Свобода» и «Свободные люди» не имеют никаких связей друг с другом. «Свобода» была основана в Екатеринбурге в 2010-х годах местным блогером и предпринимателем Антоном Соколовым и принимает преимущественно взрослых людей с зависимостями, «Свободные люди» же — это проект пермского психолога Виталия Огорельцева о реабилитации подростков с зависимостями, который открылся в Екатеринбурге относительно недавно.

Рехаб «Свободные люди» расположился на берегу Верх-Исетского пруда на улице Контролёров, в медгородке городской психиатрической больницы №12.

Как стало известно Вечерним ведомостям, рехаб «Свободные люди» подвергся проверке надзорными органами, и эта проверка зафиксировала три инцидента, происходивших в 2025—2026 годах. Один из них был связан с тем, что 13-летний постоялец рехаба И.Д. самостоятельно набил себе татуировку иглой от значка и чернилами от ручки. Узнавшие об этом сотрудники центра удалили татуировку грубым способом — наждачной бумагой. В результате у ребёнка развилось загноение мягких тканей, и даже после этого ему не вызвали скорую. Доставили в детскую поликлинику №13 подростка только после вмешательства прокуратуры. Там ему поставили диагноз «открытая рана пальца кисти без повреждений ногтевой пластины».

Ещё один 13-летний воспитанник, Ю.К., изрезал себе руки осколками разбитой кружки (по некоторым данным, он сделал это, чтобы выбраться из рехаба на скорой). Консультант рехаба зашил ему рану, но немедицинскими нитками и немедицинской иглой; скорую также не вызвали.

Помимо этого, в рехабе «Свободные люди» произошло массовое отравление детей антидепрессантом производства компании Phizer, выдающемся только по рецептам и имеющем наркотический эффект (редакции
название известно, но упоминать его не будем).

Проверка выявила, что в центре нет ни медицинского работника, ни оборудованного медкабинета, ни изолятора. Что примечательно, лицензии на медицинскую деятельность у рехаба тоже нет. Лекарства хранятся в открытом шкафу, директор покупает их в аптеках без рецептов. Препараты для детей с психическими расстройствами лежат в сейфе вместе с личными вещами воспитанников — телефонами и фонариками — и выдаются сотрудниками по собственному усмотрению, показала проверка.

Несмотря на, казалось бы, системные нарушения, рехаб отделался лишь предупреждением.

Добавим, что «Свободные люди» — уже третий за последние полгода рехаб в Екатеринбурге, из которого поступают сообщения о жестоком обращении с его постояльцами. В ноябре 2025 года ОМОН штурмовал подмосковный рехаб Анны Хоботовой, где удерживались 24 ребёнка со следами насилия и комнатой для наказаний, одного довели до комы. Уже 26 ноября силовики пришли в филиал сети Хоботовой в посёлке Исеть под Екатеринбургом — там находились 22 ребёнка в возрасте от 8 до 15 лет. После этого дети начали рассказывать об издевательствах. В марте 2026 года разгорелся скандал вокруг наркологической клиники «Свобода» Антона Соколова: бывший пациент рассказал изданию Е1 об удержании против воли в филиале «Свободы» в Верхней Сысерти (это переоборудованная под реабилитационный центр бывшая гостиница, на окнах которой установили решётки) и пытке баней, которую разогревали до 120 градусов и до потери им сознания. СК возбудил уголовное дело по статьям 117 и 127 УК («истязания» и «незаконное лишение свободы»). Внимание к центру в Сысерти было привлечено после более громкой истории в другом филиале «Свободы» — в Кемерове, где умер как минимум один человек (кузбасское издание NGS42 писало аж о 20), а директора и ещё одного сотрудника арестовали по обвинению в оказании не соответствующих безопасности услуг и покушении на сбыт психотропных веществ. Амбассадор сети — рэпер Гуф — после этого публично разорвал с ней отношения. О подозреваемых или обвиняемых по делу, возбуждённому сысертскими следователями, с тех пор ничего не сообщалось. Более того, обратившийся к журналистами экс-постоялец «Свобода» внезапно появился на государственном «4 канале» и отказался от своих же слов. Главный редактор Е1 Марина Малкова после этого опубликовала колонку, в которой написала, что пожаловавшемуся экс-постояльцу рехаба заплатили 100 тысяч рублей, и что за эти деньги он изменил позицию. Одновременно главред Е1 посетовала на «вялую реакцию» СК и на запугивание других постояльцев, пытающихся обратиться с жалобами, со стороны околокриминальных структур.

Примечательно, что на 2ГИС у реабцентра «Свободные люди» — исключительно восторженные отзывы.


Иллюстрация: скриншот с сайта 2GIS


Вечерние ведомости спросили у руководителя центра Виталия Огорельцева — приняты ли меры в отношении сотрудников, допускавших жестокое отношение с детьми. На момент публикации Огорельцев прочитал сообщения в мессенджере, но в течение суток ничего не ответил на них.


Виталий Огорельцев известен в первую очередь как основатель наркологического центра «Успех» / «Успех нации»
в Перми. Фото: соцсети

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
11 мая 2026
Подросток, разбивший стекло в екатеринбургском трамвае, извинился за свой поступок
04 мая 2026
Ельцин-центр опубликовал программу своей «Ночи музеев»
12 мая 2026
Несостоявшийся убийца пасынка выслушал приговор в Екатеринбурге
06 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:59 К лишению свободы приговорили пенсионерку из Новоуральска за драку с соседкой
13:25 Человек погиб при пожаре в квартире на улице Народного Фронта в Екатеринбурге
12:57 173 новых остановки обещают поставить в Екатеринбурге
12:40 72% уральцев арендуют дачу на месяц
11:55 Глава СК затребовал доклад о случае нападения на детей в Екатеринбурге
11:27 За отлетевший забор виновник ДТП заплатит проходившей мимо женщине в Ревде
10:12 В Кировграде пропала 15-летняя девочка в белой кофте
09:59 В Екатеринбурге мотоциклист сбил на пешеходном переходе девочку-подростка на самокате
09:26 Свердловская полиция ищет жертв подозреваемой в пособничестве телефонным мошенникам
08:55 Почти 50 нарушений ПДД зарегистрировали сотрудники ГИБДД за четыре дня в Екатеринбурге
21:33 День Победы в Екатеринбурге собрал более 30 тысяч празднующих
20:47 Суд смягчил наказание «халатному» экс-начальнику отдела СУВКХ
20:13 Коту с пулей в позвоночнике в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
19:32 Почти семь сотен младенцев появились на свет в Свердловской области
19:18 В Нижнем Тагиле осуждён владелец незаконной автомойки
18:58 Ельцин-центр опубликовал программу своей «Ночи музеев»
17:39 Екатеринбурженка, которую «убили» во время игры в «Мафию», взыскала с организатора более 600 тысяч
16:35 В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
13:59 К лишению свободы приговорили пенсионерку из Новоуральска за драку с соседкой
13:25 Человек погиб при пожаре в квартире на улице Народного Фронта в Екатеринбурге
12:57 173 новых остановки обещают поставить в Екатеринбурге
12:40 72% уральцев арендуют дачу на месяц
11:55 Глава СК затребовал доклад о случае нападения на детей в Екатеринбурге
11:27 За отлетевший забор виновник ДТП заплатит проходившей мимо женщине в Ревде
10:12 В Кировграде пропала 15-летняя девочка в белой кофте
09:59 В Екатеринбурге мотоциклист сбил на пешеходном переходе девочку-подростка на самокате
09:26 Свердловская полиция ищет жертв подозреваемой в пособничестве телефонным мошенникам
08:55 Почти 50 нарушений ПДД зарегистрировали сотрудники ГИБДД за четыре дня в Екатеринбурге
21:33 День Победы в Екатеринбурге собрал более 30 тысяч празднующих
20:47 Суд смягчил наказание «халатному» экс-начальнику отдела СУВКХ
20:13 Коту с пулей в позвоночнике в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
19:32 Почти семь сотен младенцев появились на свет в Свердловской области
19:18 В Нижнем Тагиле осуждён владелец незаконной автомойки
18:58 Ельцин-центр опубликовал программу своей «Ночи музеев»
17:39 Екатеринбурженка, которую «убили» во время игры в «Мафию», взыскала с организатора более 600 тысяч
16:35 В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK