В Свердловской области за месяц по «дачной амнистии» оформили почти 700 домов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В апреле жители Свердловской области зарегистрировали по «дачной амнистии» 682 жилых дома. Чаще всего упрощённым оформлением пользовались в Белоярском районе, Екатеринбурге и Сысертском округе.Как сообщил руководитель областного управления Росреестра Игорь Цыганаш, всего с начала действия программы в регионе оформили уже около 136 тысяч жилых домов.Больше всего объектов в апреле зарегистрировали в Белоярском районе – 106. В Екатеринбурге оформили 89 домов, в Сысертском районе – 78.«Дачная амнистия» позволяет владельцам садовых и жилых домов оформить недвижимость без сложных согласований и разрешений. Упрощённый порядок действует для домов, построенных на участках под садоводство, ИЖС и личное подсобное хозяйство. Программа продлена до марта 2031 года.В Росреестре также напоминают, что без регистрации права собственник не сможет полноценно распоряжаться недвижимостью – например, продать, подарить или передать объект по наследству. Кроме того, отсутствие оформленных документов может создать проблемы при получении компенсаций после пожаров или других чрезвычайных ситуаций.Отдельно в ведомстве советуют проверить, внесены ли в ЕГРН сведения о границах участка. Если границы не учтены, поставить дом на кадастровый учёт или оформить право собственности не получится.