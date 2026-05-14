Татьяну Мерзлякову переназначили свердловским омбудсменом

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Заксобрание Свердловской области продлило полномочия Татьяны Мерзляковой на посту уполномоченного по правам человека. Она сохранит должность как минимум до 2031 года.Кандидатуру Мерзляковой внёс губернатор Денис Паслер. За её переназначение проголосовали 38 депутатов.Татьяна Мерзлякова занимает пост регионального омбудсмена с 2001 года – уже почти 25 лет. За это время в Свердловской области сменились несколько губернаторов и созывов парламента, но должность уполномоченного по правам человека оставается за ней.Помимо работы в регионе, Татьяна Мерзлякова входит в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Мероприятие для возрастной категории 18+