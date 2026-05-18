В Екатеринбурге жестоко избитую собаку выбросили на улицу

Фото: телеграм-канал «Компрессорный Екатеринбург» / t.me/komprekb
В Екатеринбурге на улице Латвийской замечена собака, которой явно необходима ветеринарная помощь. Судя по всему, животное получило травмы в результате побоев.

Как свидетельствуют местные жители, около пяти дней назад хозяин собаки жестоко избил своего питомца, а после избиения просто выбросил пса на улицу, обрекая его на гибель. Сейчас травмированная собака находится возле 29 дома по улице Латвийской. Жители соседних домов всем двором стараются подкармливать бедное животное. Однако собака мало кого подпускает к себе близко из-за перенесённой травмы. При попытке приблизиться животное рычит, демонстрируя страх и недоверие к людям. У собаки, вероятно, имеются внутренние и внешние травмы после жестокого избиения.

Бывший хозяин, по словам соседей, является инвалидом детства по развитию. Из-за этого юридического статуса привлечь такого человека к ответственности за жестокое обращение с животным не представляется возможным.

Оставшаяся на улице травмированная собака выжить самостоятельно, без ветеринарной помощи, не сможет. Необходимо найти для собаки нового, заботливого и ответственного хозяина. Но в первую очередь требуется помощь зоозащитников, которые могут забрать животное и обеспечить ему лечение.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
