Под Красноуральском водитель уснул за рулём и устроил смертельное ДТП

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла ночью 19 мая на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области, ДТП случилось около 2:00 на 193-м километре дороги.По предварительным данным, 66-летний водитель Лады Гранты ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Серова и врезался в стоявший на обочине неисправный Opel Astra. После этого машина столкнулась с Ладой Вестой, водитель которой остановился, чтобы помочь людям у сломанного автомобиля.От удара Opel и находившегося между машинами 25-летнего мужчину отбросило в кювет. Мужчина – житель Качканара, ранее ехавший в Ладе Весте – погиб на месте.Также в аварии пострадала 27-летняя пассажирка Opel Astra. Как уточнили в Госавтоинспекции, женщину госпитализировали.По данным ГИБДД, за рулём Лады Гранты находился житель Челябинской области с 47-летним водительским стажем. Освидетельствование показало, что он был трезв. Предварительно, причиной аварии могла стать усталость водителя – в Госавтоинспекции считают, что мужчина мог уснуть за рулём.На месте работали инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.В ГИБДД Свердловской области напомнили водителям, что при первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть, а не продолжать поездку. Мероприятие для возрастной категории 18+