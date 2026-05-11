Ельцин-центр опубликовал программу своей «Ночи музеев»

18.58 Вторник, 12 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В субботу, 16 мая, Ельцин-центр в Екатеринбурге традиционно присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Программа этого года посвящена самой идее современного музея как пространства для интересного, разнообразного и безопасного досуга.

Гостей Ельцин-центра в этот день ждут экскурсии, детские занятия, квесты, перформансы, игротека и концерты. Программа предназначена для самого широкого круга людей, некоторые из её пунктов — для самых юных посетителей. Так, для детей и подростков подготовлены: аудиоспектакль «Просьба: без разрешения не читать», в основу которого положены дневники детей эпохи Перестройки, квест по выставке Ивана Клюна «Цветоформы. Постижение пространства» и мастер-классы по созданию браслетов и росписи брелоков.

Взрослым посетителям будет интересна выставка-ротация «Свободное время» в экспозиции «Лабиринт», выставка Валерия Чтака «Андеграунд на втором этаже». В Саду трав для них пройдёт экскурсия с мастер-классом по созданию открытки в технике печати растений. Кураторские экскурсии по выставке «Свободное время» расскажут об истории досуга в XX веке. Кроме того, состоится публичный разговор «Продлёнка для взрослых» о городском досуге, музыкальная встреча с педагогами студии «ГОНГ» и читки пьес Николая Коляды.

Со всей обширной программой «Ночи музеев» от Ельцин-центра можно познакомиться по ссылке. Там же можно пройти предварительную регистрацию на некоторое из мероприятий.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
20:13 Коту с пулей в позвоночнике в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
19:32 Почти семь сотен младенцев появились на свет в Свердловской области
19:18 В Нижнем Тагиле осуждён владелец незаконной автомойки
18:58 Ельцин-центр опубликовал программу своей «Ночи музеев»
17:39 Екатеринбурженка, которую «убили» во время игры в «Мафию», взыскала с организатора более 600 тысяч
16:35 В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
12:38 Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней
11:19 Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
11:01 В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
10:35 Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
10:17 В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
09:46 В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
20:04 В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом
19:03 Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны
18:50 Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
17:30 Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
16:44 О заморозках и высокой пожарной опасности предупреждают синоптики
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
Все новости Свердловской области
