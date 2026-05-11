Ельцин-центр опубликовал программу своей «Ночи музеев»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В субботу, 16 мая, Ельцин-центр в Екатеринбурге традиционно присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Программа этого года посвящена самой идее современного музея как пространства для интересного, разнообразного и безопасного досуга.
Гостей Ельцин-центра в этот день ждут экскурсии, детские занятия, квесты, перформансы, игротека и концерты. Программа предназначена для самого широкого круга людей, некоторые из её пунктов — для самых юных посетителей. Так, для детей и подростков подготовлены: аудиоспектакль «Просьба: без разрешения не читать», в основу которого положены дневники детей эпохи Перестройки, квест по выставке Ивана Клюна «Цветоформы. Постижение пространства» и мастер-классы по созданию браслетов и росписи брелоков.
Взрослым посетителям будет интересна выставка-ротация «Свободное время» в экспозиции «Лабиринт», выставка Валерия Чтака «Андеграунд на втором этаже». В Саду трав для них пройдёт экскурсия с мастер-классом по созданию открытки в технике печати растений. Кураторские экскурсии по выставке «Свободное время» расскажут об истории досуга в XX веке. Кроме того, состоится публичный разговор «Продлёнка для взрослых» о городском досуге, музыкальная встреча с педагогами студии «ГОНГ» и читки пьес Николая Коляды.
Со всей обширной программой «Ночи музеев» от Ельцин-центра можно познакомиться по ссылке. Там же можно пройти предварительную регистрацию на некоторое из мероприятий. Мероприятие для возрастной категории 18+
