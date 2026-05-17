Участок улицы Онежской в Екатеринбурге закроют на две недели из-за благоустройства у новостроек

Александр Федоров © Вечерние ведомости

С 1 по 14 июня в Екатеринбурге перекроют участок улицы Онежской — от Шатурской до административного здания на Белинского, 169 Б/1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Ограничения связаны с благоустройством территории возле строящихся домов в квартале улиц Саввы Белых, Шатурской и Белинского.Как уточняют в мэрии, на месте установят временные дорожные знаки и указатели. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Белинского, Саввы Белых и Шатурской.Маршруты общественного транспорта менять не планируют.Мероприятие для возрастной категории 18+