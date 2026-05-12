Гордума Екатеринбурга одобрила предоставление военным учреждений культуры для мобилизационной работы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Городской парламент Екатеринбурга сегодня на пленарном заседании поддержал поправки в правовые акты, внесённые администрацией. Согласно ним, определён порядок предоставления военным комиссариатам учреждений культуры, находящихся в ведении муниципалитета.
На минувшей неделе изменения были поддержаны профильной комиссией гордумы. На её заседании и.о. главы департамента культуры Елена Соколова также рассказала, что у муниципалитета есть обязанность предоставлять военкоматам учреждения не только культуры, но и образования. А глава ДУМИ Майя Строшкова заверила, что зоопарк и ЦПКиО военным не отдадут.
Против решения проголосовал депутат от «Яблока» Константин Киселёв. Однако большинство его коллег из других партий решение поддержали.
