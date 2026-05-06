Экскурсия по Екатеринбургу поэтов 90-х пройдёт в «Ночь музеев»
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В субботу, 16 мая, в Екатеринбурге состоится лирическая экскурсия под названием «Люди придумали город». Название маршрута позаимствовано из стихотворения уральского поэта Романа Тягунова.
Прогулка «Люди придумали город» посвящена екатеринбургским поэтам 1990-х годов. Участники экскурсии поговорят о Борисе Рыжем — звезде поэтической сцены Свердловска и Екатеринбурга. В центре внимания также окажутся Роман Тягунов, Майя Никулина, Евгений Касимов и другие. Организаторы покажут точки притяжения поэтических группировок 90-х годов. Участники узнают о «нехорошей квартирке» Екатеринбурга. Экскурсовод расскажет историю Дома на ветру и историю о роковых смертях поэтов после конкурса похоронного бюро. Прозвучит и имя поэта, признанного иноагентом по версии Минюста России.
Маршрут экскурсии «Люди придумали город» включен в программу фестиваля маршрутов «Ночи музеев». Стартует экскурсия в 11.00. Продолжительность прогулки составит два с половиной часа. Поведёт участников по городу Анна Васильева, участница сообщества «Екбгуляем», магистр философских наук и исследователь Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
