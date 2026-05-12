Экс-майору полиции из Невьянска придётся посидеть и долго
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловской области вступил в законную силу приговор бывшему сотруднику полиции. Обвинялся экс-майор в получении крупной взятки.
В январе этого года Кировградский городской суд вынес решение в отношении Кирилла Бычкова, который ранее занимал должность старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Невьянский». Как установило следствие, Бычков вступил в преступный сговор со своим непосредственным руководителем Алексеем Храмковым. Злоумышленники договорились систематически получать деньги за «крышевание» от местного жителя, который занимался незаконной добычей драгоценных металлов на территории Невьянского района.
Передача денег состоялась в мае того же года. Предприниматель положил 250 тысяч рублей в бардачок автомобиля, который принадлежал Бычкову. В тот момент, когда майор полиции и его соучастник попытались забрать деньги из машины, их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.
В судебном заседании Кирилл Бычков полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору за общее покровительство и попустительство по службе. Бычкова приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначили штраф в пятикратном размере суммы взятки — 1 миллион 250 тысяч рублей. Бычкова также лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на 6 лет. На основании статьи 48 Уголовного кодекса суд лишил его специального звания «майор полиции».
Приговор был обжалован адвокатом осужденного и прокурором. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела материалы дела, доводы апелляционной жалобы и представления прокурора. В итоге вышестоящая инстанция оставила без изменения квалификацию деяния и назначенное наказание, внеся лишь процессуальные правки в приговор. Таким образом, приговор в отношении экс-полицейского вступил в законную силу.
