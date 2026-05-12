Экс-майору полиции из Невьянска придётся посидеть и долго

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области вступил в законную силу приговор бывшему сотруднику полиции. Обвинялся экс-майор в получении крупной взятки.В январе этого года Кировградский городской суд вынес решение в отношении Кирилла Бычкова, который ранее занимал должность старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Невьянский». Как установило следствие, Бычков вступил в преступный сговор со своим непосредственным руководителем Алексеем Храмковым. Злоумышленники договорились систематически получать деньги за «крышевание» от местного жителя, который занимался незаконной добычей драгоценных металлов на территории Невьянского района.Передача денег состоялась в мае того же года. Предприниматель положил 250 тысяч рублей в бардачок автомобиля, который принадлежал Бычкову. В тот момент, когда майор полиции и его соучастник попытались забрать деньги из машины, их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.В судебном заседании Кирилл Бычков полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору за общее покровительство и попустительство по службе. Бычкова приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначили штраф в пятикратном размере суммы взятки — 1 миллион 250 тысяч рублей. Бычкова также лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на 6 лет. На основании статьи 48 Уголовного кодекса суд лишил его специального звания «майор полиции».Приговор был обжалован адвокатом осужденного и прокурором. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела материалы дела, доводы апелляционной жалобы и представления прокурора. В итоге вышестоящая инстанция оставила без изменения квалификацию деяния и назначенное наказание, внеся лишь процессуальные правки в приговор. Таким образом, приговор в отношении экс-полицейского вступил в законную силу.