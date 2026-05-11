Возле села Большебруснянское погиб пожилой водитель иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Белоярском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. В аварии погиб мужчина, сидевший за рулём иномарки.ДТП случилось сегодня, 13 мая, в 12.20 на 6-м километре автодороги «подъезд к селу Большебрусянское от 45 км а/д «Екатеринбург–Тюмень». По предварительным данным, столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Газель». За рулём отечественного внедорожника находился 73-летний мужчина. Он выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Пенсионер нарушил требование знака «Уступите дорогу» и не предоставил преимущество автомобилю «Газель», который следовал по главной дороге. Произошло жёсткое столкновение.От удара оба транспортных средства съехали в кювет и получили серьёзные механические повреждения. Водитель «Шевроле Нивы» скончался на месте от полученных травм. Его пассажирка, женщина 65 лет, была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Белоярскую центральную больницу. После осмотра её не госпитализировали — травмы тела оказались не столь тяжёлыми.Автоинспекторами установлено, что оба водителя имеют внушительный 20-летний стаж вождения и являются местными жителями. При этом водитель «Шевроле Нивы» ранее четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Водитель «Газели» — 56-летний мужчина — оказался более опытным нарушителем — за плечами у него 12 административных взысканий за нарушения ПДД. Мужчину освидетельствовали на состояние опьянения прямо на месте, результат оказался отрицательным.По факту ДТП назначено расследование. Правоохранителям предстоит выяснить все детали трагедии, чтобы дать окончательную правовую оценку действиям каждого участника аварии. Мероприятие для возрастной категории 18+