Вспомнить Влада Листьева предлагают в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшее воскресенье, 10 мая, в Екатеринбурге состоится специальная экскурсия, посвящённая известному тележурналисту Владиславу Листьеву. Мероприятие организовано в Музее Бориса Ельцина и приурочено ко дню рождения телеведущего.
Экскурсия входит в цикл «Люди в обстоятельствах» и расскажет о сложном жизненном пути Владислава Листьева. Посетителям предложат вспомнить личность и творчество одного из самых известных и народом любимых тележурналистов 90-х годов. Именно он стоял у истоков легендарных программ, среди которых «Поле чудес», «Тема», «Звёздный час» и «Час пик».
Современники описывали Листьева как безусловную телезвезду, обладавшую особым обаянием и харизмой. Он умел заинтересовать и увлечь буквально каждого зрителя, независимо от возраста, пола и кругозора. Трагически жизнь Владислава Листьева оборвалась 1 марта 1995 года — он был убит киллерами. Преступление до сих пор оставляет множество вопросов о мотивах и заказчиках.
Через рассказ о судьбе Листьева экскурсия предложит шире взглянуть на эпоху 1990-х годов, осмыслить радикальные перемены, происходящие в тот период на телевидении и в стране.
Экскурсия, приуроченная к юбилею Владислава Листьева, начнётся в 14.00, продолжительность её составит полтора часа. Возрастное ограничение — 12+. Подробнее — на официальном сайте Ельцин-центра.
