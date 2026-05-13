Возрастное ограничение 18+
Глава СК запросил доклад о рехабе с жестоким обращением с детьми в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу реабилитационного центра «Свободные люди», в котором, по нашим данным, жестоко обращаются с подростками и не оказывают необходимую им медицинскую помощь.
По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность.
По некоторым данным, в рехабе нет ни медицинского работника, ни оборудованного медицинского кабинета, ни лицензии на медицинскую деятельность. Подробнее о реабилитационном центре с сомнительными методами лечения и воспитания – здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность.
«Глава дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации»,
– говорится в сообщении Следственного комитета.
По некоторым данным, в рехабе нет ни медицинского работника, ни оборудованного медицинского кабинета, ни лицензии на медицинскую деятельность. Подробнее о реабилитационном центре с сомнительными методами лечения и воспитания – здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми
13 мая 2026
13 мая 2026