Двум голодающим вислоухим котикам из Берёзовского подыскивают дом

18.48 Среда, 13 мая 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Благотворительный фонд «ЗооЗащита» сообщает, что в Берёзовском в сложной ситуации оказались два вислоухих котика. Они голодают и живут, где придётся.

Из-за того, что до сих пор к этим котикам люди не проявляли должной заботы, ведут они себя насторожено, дичатся и не даются в руки. По этой причине волонтёрам даже не удаётся установить их половую принадлежность. При этом, животные не агрессивные и охотно принимают еду. Нет сомнения, что при должном подходе они станут дружелюбными и быстро привыкнут к рукам. Главное — найти эти заботливые руки.

Новый хозяин не обязательно должен проживать в Берёзовском. Нынешние временные опекуны вислоухой парочки готовы сами доставить котиков в Екатеринбург. Если вы готовы забрать обоих пушистиков и дать им шанс на счастливую жизнь, позвоните по номеру телефона +79676333639.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
