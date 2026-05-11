Двум голодающим вислоухим котикам из Берёзовского подыскивают дом

Благотворительный фонд «ЗооЗащита» сообщает, что в Берёзовском в сложной ситуации оказались два вислоухих котика. Они голодают и живут, где придётся.Из-за того, что до сих пор к этим котикам люди не проявляли должной заботы, ведут они себя насторожено, дичатся и не даются в руки. По этой причине волонтёрам даже не удаётся установить их половую принадлежность. При этом, животные не агрессивные и охотно принимают еду. Нет сомнения, что при должном подходе они станут дружелюбными и быстро привыкнут к рукам. Главное — найти эти заботливые руки.Новый хозяин не обязательно должен проживать в Берёзовском. Нынешние временные опекуны вислоухой парочки готовы сами доставить котиков в Екатеринбург. Если вы готовы забрать обоих пушистиков и дать им шанс на счастливую жизнь, позвоните по номеру телефона +79676333639. Мероприятие для возрастной категории 18+