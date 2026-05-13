Женщину и мужчину приговорили к длительным срокам за мучение людей с инвалидностью в Артёмовском





– сказал Шульга. «В результате совершения преступлений здоровью потерпевших был причинён вред, они испытали физические и психические страдания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесли приговор 33-летней женщине и 39-летнему мужчине, которые, как установили суд и следствие, издевались над людьми с особенностями здоровья.Как сообщил Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, изобличил пару местный житель, сообщивший в дежурную часть Артёмовского о том, что в городе «преступная банда избивает инвалидов». Полиция проверила информацию и вышла на ранее не судимых женщину и мужчину.Старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга рассказал, что пара совершала преступления зимой и весной 2025 года. Согласно материалам дела, потерпевшими стали их знакомые – мужчина 1993 года рождения и девушка 2002 года рождения, которые в силу своих особенностей были беспомощны и не понимали серьёзности ситуации.В ходе расследования следователи собрали достаточно доказательств, чтобы подсудимых, в зависимости от роли каждого, признали виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), истязании (ст. 117 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). В итоге женщина получила 19 лет исправительной колонии общего режима, а мужчина – 14 лет колонии того же режима. Мероприятие для возрастной категории 18+