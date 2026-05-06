Свердловские врачи беспокоятся из-за «молодеющей» гипертонии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Врач-кардиолог Свердловской областной больницы № 2 Надежда Субботина заявила, что гипертонию – повышенное давление – всё чаще выявляют у людей 30–45 лет. Об этом она рассказала в рамках Недели борьбы с артериальной гипертонией и в преддверии Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается 17 мая.
«Современные клинические рекомендации и статистика подтверждают, что диагноз всё чаще ставится в возрасте 30-45 лет. Это требует повышенного внимания к профилактике и ранней диагностике у молодых людей»,
– заявила Субботина.
По её словам, 10–15 лет назад повышенное давление диагностировали у людей старше 50-60 лет. Главной причиной «молодеющей» гипертонии Надежда Субботина назвала изменение образа жизни: хронический стресс, малоподвижность, несбалансированное питание, курение и злоупотребление алкоголем. Всё это приводит к ожирению и метаболическим нарушениям.
Отдельно кардиолог выделяет проблему стресса. Кардиолог подчеркнула, что это не просто эмоциональная реакция, а полноценный физиологический процесс, напрямую воздействующий на сердце и сосуды.
«Во время стресса в организме активируется симпатическая нервная система, в кровь выбрасываются адреналин и норадреналин. Это вызывает спазм сосудов, учащённое сердцебиение и рост давления. Если стресс становится хроническим, организм буквально "привыкает" жить в таком режиме. Постоянное повышенное давление становится привычным состоянием – развивается стойкая гипертония»,
– объяснила Надежда Субботина.
