Возрастное ограничение 18+
Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, выпавшего с 15-го этажа в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге врачи Детской городской клинической больницы № 9 продолжают бороться за жизнь четырёхлетнего мальчика, который выпал из окна на 15 этаже.
Как сообщили в больнице, ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии и остаётся в отделении реанимации, — об этом пишет екатеринбургская «Комсомольская правда».
Напомним, прохожая, ставшая невольным очевидцем падения ребёнка, пыталась его поймать, но не успела. Мальчик упал на траву, и, вероятно, лишь поэтому остался жив.
