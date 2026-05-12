Ельцин-центр обнародовал шорт-лист конкурса драматургии «Зачем я это помню»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Объявлен список пьес, которые поборются за звание лучшей в VI конкурсе «Зачем я это помню», который проводится в Ельцин-центре. В шорт-лист вошли шесть драматургических работ, так или иначе рассказывающие о «лихих 90-х».Как сообщают организаторы конкурса, в этом году выбрать финалистов оказалось особенно сложно из-за огромного количества присланных пьес высокого качества. Отобранная шестёрка выглядит следующим образом: «Колыбель» Ольги Демидюк (республика Беларусь), «У моего деда семнадцать с половиной пальцев» дебютанта Григория Околовича, «Новые грани русской традиции» Дениса Орлова, «Моя мама — супергерой» драматургов Анастасии Чернятьевой и Сергея Азеева, «Свидетель» Родиона Прилепина и «Кабельное» Артёма Сагакьяна.Читки всех шести пьес из шорт-листа пройдут в медиазале Ельцин-центра. На это выделят два дня — 13 и 14 июня. Сразу после читок будут объявлены имена победителей. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Денежные премии распределят между тремя лауреатами. Мероприятие для возрастной категории 18+