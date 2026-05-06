Салон интимных услуг с фейковыми красотками накрыли в центре Екатеринбурга
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
В центре Екатеринбурга на улице Малышева обнаружили бордель, в котором обманывали клиентов. Интимные услуги там, конечно, оказывали, но совсем не те, за которыми приезжали «ухажёры».
Как рассказал в своём телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев, мужчины платили порядка 5500–6000 рублей за час за близость с «красотками», но не было ни красоток, ни самой близости – только её имитация руками.
Он также добавил, что две девушки там всё же были, но не те, что на фотографиях. Они жили в заведении, работая вахтовым методом, и принимали клиентов. Обеих полицейские доставили в отделение для дачи объяснений.
Кроме того, в борделе нашли видеокамеры с записью звука, книгу отзывов и дешёвый алкоголь.
«Мужчины сюда шли за утехами, "клюнув" на красивую анкету в интернете. Только по ту сторону экрана сидела вовсе не модельной внешности девушка, а хамоватая администраторша, у которой под рукой сразу более десяти телефонов. На каждом – минимумом два аккаунта с фейковыми фотографиями, которые взяли их чужих соцсетей»,
– написал общественник.
