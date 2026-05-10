Свердловское МЧС предупреждает об аномальной жаре до 20 мая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС России по Свердловской области, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждает об аномально жаркой погоде с 15 по 20 мая. В этот период значительно возрастает пожарная опасность, напоминают спасатели.
Специалисты отдельно напоминают: нельзя оставлять детей и животных в машине на жаре.
Спасатели также просят помнить о риске перегрева.
«В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна, ставни и шторы, особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно»,
– советуют в МЧС.
